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Бременские музыканты 2024: кто снялся в фильме
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:25

1 мин.

Кто снялся в современной экранизации «Бременских музыкантов»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Бременские музыканты».
Фото Кадр из фильма «Бременские музыканты»
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1 января прошла премьера фильма Алексея Нужного «Бременские музыканты». Проект представляет собой адаптацию советского музыкального рисованного мультфильма 1969 года.

В картине снялись Тихон Жизневский (Трубадур), Валентина Ляпина (Принцесса), Роман Курцын (Пес), Аскар Нигамедзянов (Петух), Ирина Горбачева (Кошка), Дмитрий Дюжев (Осел), Сергей Бурунов (Король), Мария Аронова (Атаманша), Константин Хабенский (Гениальный Сыщик) и Юлия Пересильд (мама Трубадура).

Ранее Сергей Бурунов рассказал, почему не хотел сниматься в экранизации «Бременских музыкантов».

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