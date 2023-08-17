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Сегодня, 13:35

Джейми Дорнан рассказал, какого супергероя мог сыграть во вселенной DC

Татьяна Беленкова
Киножурналист
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Кадр из фильма «Пятьдесят оттенков серого».

Звезда франшизы «Пятьдесят оттенков серого» стал новым героем подкаста «Happy Sad Confused», в рамках которого поделился историей одного прослушивания. Джейми Дорнан признался, что за годы своей карьеры проходил пробы только в один супергеройский фильм: им оказался «Человек из стали» Зака Снайдера.

«Я надел собственный костюм. Стало ли это ошибкой? Ведь это была пижама с Суперменом, а не настоящий костюм», — рассказал Дорнан. Актер добавил, что у него было несколько встреч с руководителями студий, но дальше процесс не пошел, а роль Кларка Кента в итоге получил Генри Кавилл.

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