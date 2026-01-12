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Питт (Больница Питт) 2 сезон: дата выхода серий — расписание и трейлер
Фильмы и сериалы

12 января, 15:00

1 мин.

2-й сезон сериала «Питт»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Питт», реж. Дэмиэн Маркано, Аманда Марсалис, Джон Камерон и др., HBO Max
Фото Кадр из сериала «Питт», реж. Дэмиэн Маркано, Аманда Марсалис, Джон Камерон и др., HBO Max

8 января на HBO Max стартовал второй сезон сериала «Питт». Проект Р. Скотта Геммилла рассказывает о буднях сотрудников отделения неотложной помощи больницы в Питтсбурге.

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Кто снялся в 2-м сезоне сериала «Питт»

В продолжении сериала «Питт» снялись Ноа Уайли, Патрик Болл, Тейлор Дирден, Фиона Дуриф, Иза Брионес, Кэтрин ЛаНаса, Суприя Ганеш, Герран Хауэлл, Шабана Азиз, Сепиде Моафи, Бриттани Аллен, Тейлор Хэндли, Боните Фридериси и Джефф Кобер.

Трейлер 2-го сезона сериала «Питт»

Расписание выхода эпизодов 2-го сезона сериала «Питт»

1 серия 8 января
2 серия 15 января
3 серия 22 января
4 серия 29 января
5 серия 5 февраля
6 серия 12 февраля
7 серия 19 февраля
8 серия 26 февраля
9 серия 5 марта
10 серия 12 марта
11 серия 19 марта
12 серия 26 марта
13 серия 2 апреля
14 серия 9 апреля
15 серия 16 апреля
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