2-й сезон сериала «Питт»: расписание релиза эпизодов
8 января на HBO Max стартовал второй сезон сериала «Питт». Проект Р. Скотта Геммилла рассказывает о буднях сотрудников отделения неотложной помощи больницы в Питтсбурге.
Кто снялся в 2-м сезоне сериала «Питт»
В продолжении сериала «Питт» снялись Ноа Уайли, Патрик Болл, Тейлор Дирден, Фиона Дуриф, Иза Брионес, Кэтрин ЛаНаса, Суприя Ганеш, Герран Хауэлл, Шабана Азиз, Сепиде Моафи, Бриттани Аллен, Тейлор Хэндли, Боните Фридериси и Джефф Кобер.
Трейлер 2-го сезона сериала «Питт»
Расписание выхода эпизодов 2-го сезона сериала «Питт»
|1 серия
|8 января
|2 серия
|15 января
|3 серия
|22 января
|4 серия
|29 января
|5 серия
|5 февраля
|6 серия
|12 февраля
|7 серия
|19 февраля
|8 серия
|26 февраля
|9 серия
|5 марта
|10 серия
|12 марта
|11 серия
|19 марта
|12 серия
|26 марта
|13 серия
|2 апреля
|14 серия
|9 апреля
|15 серия
|16 апреля
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