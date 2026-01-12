На Netflix вышел документальный фильм о создании 5-го сезона «Очень странных дел»

На платформе Netflix вышел документальный фильм о создании пятого сезона сериала «Очень странные дела». Режиссером проекта выступила Мартина Радван.

Хронометраж документального фильма составил 2 часа 2 минуты. В нем показали уникальные кадры со съемок, читку сценария финальных глав истории и другие закулисные моменты.

Для поклонников мистического проекта братьев Даффер это своего рода утешительный приз: после финала шоу многие надеялись, что будет еще одна серия. Netflix, впрочем, опроверг фанатскую теорию, написав в своих соцсетях, что все эпизоды «Очень странных дел» уже доступны для просмотра.