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Папины дочки Новогодние: где смотреть, дата выхода, сюжет
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:00

1 мин.

Где смотреть «Папины дочки. Новогодние»

Мария Маковей
Автор
Кадр из фильма «Папины дочки. Новогодние».
Фото Кадр из фильма «Папины дочки. Новогодние»
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Премьера фильма «Папины дочки. Новогодние» состоялась в конце прошлого года 29 декабря 2023 года.

По сюжету Веник отказывается от предложения Аллигатора улететь на Мальдивы в новогодние праздники. Он везет дочек и соседа Борю в подмосковный комплекс с пятизвездочным отелем. В реальности компания обнаруживает, что отель не такой роскошный, как показывали в рекламе.

Посмотреть душевную и веселую комедию про приключения семейства Васнецовых на новогодних праздниках можно в онлайн-кинотеатрах ИВИ, Кинопоиск, START, а также на официальном сайте телеканала СТС.

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