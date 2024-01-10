Где смотреть «Папины дочки. Новогодние»
Премьера фильма «Папины дочки. Новогодние» состоялась в конце прошлого года — 29 декабря 2023 года.
По сюжету Веник отказывается от предложения Аллигатора улететь на Мальдивы в новогодние праздники. Он везет дочек и соседа Борю в подмосковный комплекс с пятизвездочным отелем. В реальности компания обнаруживает, что отель не такой роскошный, как показывали в рекламе.
Посмотреть душевную и веселую комедию про приключения семейства Васнецовых на новогодних праздниках можно в онлайн-кинотеатрах ИВИ, Кинопоиск, START, а также на официальном сайте телеканала СТС.
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