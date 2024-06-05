Где смотреть сериал «Калимба» с Федором Бондарчуком
16 мая состоялась премьера сериала «Калимба». Режиссером проекта выступил Нурбек Эген («Переговорщик»).
Сюжет многосерийного триллера сосредоточен на амбициозном профессоре психиатрии Викторе Мещерском, который проводит опасный психологический эксперимент, далекий от профессиональной этики.
В проекте снялись Федор Бондарчук, Алена Михайлова, Сергей Гармаш, Петр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко, Константин Плотников, Юлия Волкова, Дмитрий Воробьев и Джал Ибрагимов.
Все эпизоды сериала «Калимба» выходят на платформе Okko. Первые четыре серии уже доступны к просмотру.
Последние новости
4 июн 16:20
Новая рассылка от «Стиля жизни»
Подписывайтесь и участвуйте в еженедельном челлендже