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Оскар 2025: дата объявления номинантов 97 премии
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:15

1 мин.

Стала известна новая дата объявления номинантов 97-й премии «Оскар»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Статуэтки Оскар
Фото vzphotos, iStock
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Издание Deadline сообщило, что объявление номинантов 97-й премии «Оскар» состоится 19 января — на два дня позже запланированного из-за пожаров в Калифорнии.

Также Академия кинематографических искусств и наук продлила период голосования. Оно закончится 14 января, а не 12-го, как ранее планировалось.

«Мы хотим выразить наши глубочайшие соболезнования тем, кто пострадал от разрушительных пожаров в Южной Калифорнии. Многие наши сотрудники и коллеги из индустрии живут и работают в районе Лос-Анджелеса, мы думаем о вас», — говорится в письме генерального директора Академии Билла Крамера.

Пока номинанты «Оскара — 2025» не объявлены, кинокритики пытаются предсказать, кто может стать обладателем золотой статуэтки.

По их мнению, шансы на победу есть, в том числе, у фильмов «Анора», «Бруталист», «Конклав», сиквела «Гладиатора», а также первой части киномюзикла «Злая».

Оскар-2025: кто поборется за&nbsp;главную кинопремию в&nbsp;следующем году. Оскар-2025: кто поборется за главную кинопремию в следующем году

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