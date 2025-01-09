Стала известна новая дата объявления номинантов 97-й премии «Оскар»

Издание Deadline сообщило, что объявление номинантов 97-й премии «Оскар» состоится 19 января — на два дня позже запланированного из-за пожаров в Калифорнии.

Также Академия кинематографических искусств и наук продлила период голосования. Оно закончится 14 января, а не 12-го, как ранее планировалось.

«Мы хотим выразить наши глубочайшие соболезнования тем, кто пострадал от разрушительных пожаров в Южной Калифорнии. Многие наши сотрудники и коллеги из индустрии живут и работают в районе Лос-Анджелеса, мы думаем о вас», — говорится в письме генерального директора Академии Билла Крамера.

Пока номинанты «Оскара — 2025» не объявлены, кинокритики пытаются предсказать, кто может стать обладателем золотой статуэтки.

По их мнению, шансы на победу есть, в том числе, у фильмов «Анора», «Бруталист», «Конклав», сиквела «Гладиатора», а также первой части киномюзикла «Злая».