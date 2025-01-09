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Юра Борисов номинирован на премию Гильдии киноактеров США за роль в Аноре
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:35

1 мин.

Юра Борисов номинирован на премию Гильдии киноактеров США

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment
Фото Кадр из фильма «Анора», реж. Шон Бэйкер, Cre Film Film, Nation Entertainment
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Актер Юра Борисов получил номинацию на премию Гильдии киноактеров США за лучшую роль второго плана в картине Шона Бэйкера «Анора».

Также в этой номинации представлены Джонатан Бейли («Злая: Сказка о ведьме Запада»), Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный») и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).

Кроме того, «Анора» может получить премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав, а Майки Мэдисон отмечена в номинации «Лучшая женская роль».

Ранее мы писали, что Юра Борисов и Марк Эйдельштейн вошли в лонг-лист кинопремии BAFTA за свои роли в картине Шона Бэйкера.

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