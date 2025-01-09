Юра Борисов номинирован на премию Гильдии киноактеров США

Читайте нас в

Актер Юра Борисов получил номинацию на премию Гильдии киноактеров США за лучшую роль второго плана в картине Шона Бэйкера «Анора».

Также в этой номинации представлены Джонатан Бейли («Злая: Сказка о ведьме Запада»), Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный») и Джереми Стронг («Ученик. Восхождение Трампа»).

Кроме того, «Анора» может получить премию Гильдии киноактеров США за лучший актерский состав, а Майки Мэдисон отмечена в номинации «Лучшая женская роль».

Ранее мы писали, что Юра Борисов и Марк Эйдельштейн вошли в лонг-лист кинопремии BAFTA за свои роли в картине Шона Бэйкера.