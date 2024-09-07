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Одним днем фильм 2024: трейлер и дата выхода
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:00

1 мин.

Драма «Одним днем» выйдет 9 сентября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Одним днем»
Фото Кадр из фильма «Одним днем»
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9 сентября на Kion пройдет премьера фильма Стаса Иванова («Бег улиток») «Одним днем». Сюжет проекта сосредоточен на Семене, который из-за болезни отца вынужден вернуться в родной город. Персонаж переживает кризис среднего возраста и надеется, что дочь его бывшей девушки станет для него опорой в сложный период.

В фильме снялись Антон Васильев, Елизавета Струнина, Антон Кузнецов, Ольга Лапшина, Сергей Колесников, Янина Лакоба, Юлия Башорина, Полина Ястребова, Павел Юринов и Елисей Чучилин.

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