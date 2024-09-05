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Амура сериал 2024: трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:45

1 мин.

Сериал «Амура» с Аленой Михайловой и Юрием Колокольниковым выйдет 1 октября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Амура»
Фото Кадр из сериала «Амура»
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1 октября на Kion пройдет премьера сериала «Амура» Андрея Джунковского и Ильи Овсенева («Сны Алисы»).

Сюжет проекта сосредоточен на сестрах-близнецах Ане и Наде, одна из которых — боец ММА, а другая уехала в Японию на поиски себя.

Пути героинь давно разошлись, но заподозрив, что Надя в беде, Аня отправляется в Японию, чтобы спасти сестру.

В сериале снялись Алена Михайлова, Юрий Колокольников, Екатерина Вилкова, Аскар Ильясов, Валентин Цзин, Мурат Бисенбин, Жаргал Бадмацыренов, Юта Кога, Идзуми Сано и Кэн Такигава.

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