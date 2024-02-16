Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Наполеон 2023: где смотреть, дата цифрового релиза, Оскар
Фильмы и сериалы

16 февраля, 11:30

1 мин.

Цифровой релиз фильма «Наполеон» пройдет 1 марта

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Наполеон»
Фото Кадр из фильма «Наполеон»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

Цифровой релиз картины Ридли Скотта «Наполеон» с Хоакином Фениксом пройдет 1 марта на платформе Apple TV+.

Фильм о приходе Наполеона Бонапарта к власти и его отношениях с женой Жозефиной получил сдержанные отзывы зрителей и критиков, однако картина Ридли Скотта дважды номинирована на «Оскар»: за лучшую работу художника-постановщика и за лучшие костюмы.

В «Наполеоне» снялись Ванесса Кирби, Тахар Рахим, Руперт Эверетт, Марк Боннар, Пол Рис, Бен Майлз, Риана Дьюс, Людивин Санье и Эдуар Филиппонна.

Бюджет фильма составил 200 миллионов долларов. В мировом прокате картина Ридли Скотта собрала 219 миллионов.

Обзор Наполеона Ридли Скотта. Вышел новый фильм Ридли Скотта «Наполеон» — смог ли режиссер объять необъятное?

Фильмы
0
Новости холдинга
Ле Пен осудила заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину
В Омске третьеклассник разбился насмерть после падения в лестничный проем
Житель Белгорода выбросил студентку из Нигерии с седьмого этажа
Школу в Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение из-за кори
dasdsadada
Читайте далее
Опубликован второй тизер мини-сериала «Сочувствующий» с Робертом Дауни-младшим
Следующий материал
Опубликован второй тизер мини-сериала «Сочувствующий» с Робертом Дауни-младшим
Последние новости
26 фев 20:05
Вин Дизель подтвердил выход «Форсажа 11»
26 фев 19:45
Телевизионная премьера сериала «ГДР»: расписание выхода эпизодов
25 фев 22:30
Четвертый сезон «Пацанов» стартует 13 июня
25 фев 22:00
HBO продлил сериал «Настоящий детектив» на пятый сезон
23 фев 22:25
Warner Bros. Discovery сообщил, когда выйдет сериал про Гарри Поттера
dasdsadada