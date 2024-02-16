Цифровой релиз фильма «Наполеон» пройдет 1 марта

Цифровой релиз картины Ридли Скотта «Наполеон» с Хоакином Фениксом пройдет 1 марта на платформе Apple TV+.

Фильм о приходе Наполеона Бонапарта к власти и его отношениях с женой Жозефиной получил сдержанные отзывы зрителей и критиков, однако картина Ридли Скотта дважды номинирована на «Оскар»: за лучшую работу художника-постановщика и за лучшие костюмы.

В «Наполеоне» снялись Ванесса Кирби, Тахар Рахим, Руперт Эверетт, Марк Боннар, Пол Рис, Бен Майлз, Риана Дьюс, Людивин Санье и Эдуар Филиппонна.

Бюджет фильма составил 200 миллионов долларов. В мировом прокате картина Ридли Скотта собрала 219 миллионов.