Опубликован второй тизер мини-сериала «Сочувствующий» с Робертом Дауни-младшим
Max показал второй тизер мини-сериала «Сочувствующий»
Max опубликовал второй тизер мини-сериала «Сочувствующий», главные роли в котором исполнили Роберт Дауни-младший, Хоа Сюаньдэ и Скотт Ли.
Проект, основанный на одноименном романе Вьет Тхань Нгуена, рассказывает о падении правительства Южного Вьетнама и последующих событиях в Калифорнии.
Срежиссировали военную драму Пак Чхан-ук («Олдбой»), Марк Манден («Ярмарка тщеславия») и Фернанду Мейреллиш («Два Папы»).
Среди других актеров проекта — Фред Нгуен Кхан, Том Данг, Тьен Фам, Тоан Ле, Нгуен Као Ки Дуен, Кью Тинь и Виви Нгуен.
Премьера сериала «Сочувствующий» пройдет 14 апреля.
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