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Сочувствующий 2024: тизер, дата выхода, актеры, сюжет
Фильмы и сериалы

16 февраля, 12:30

1 мин.

Опубликован второй тизер мини-сериала «Сочувствующий» с Робертом Дауни-младшим

Max показал второй тизер мини-сериала «Сочувствующий»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Сочувствующий»
Фото Кадр из фильма «Сочувствующий»
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Max опубликовал второй тизер мини-сериала «Сочувствующий», главные роли в котором исполнили Роберт Дауни-младший, Хоа Сюаньдэ и Скотт Ли.

Проект, основанный на одноименном романе Вьет Тхань Нгуена, рассказывает о падении правительства Южного Вьетнама и последующих событиях в Калифорнии.

Срежиссировали военную драму Пак Чхан-ук («Олдбой»), Марк Манден («Ярмарка тщеславия») и Фернанду Мейреллиш («Два Папы»).

Среди других актеров проекта — Фред Нгуен Кхан, Том Данг, Тьен Фам, Тоан Ле, Нгуен Као Ки Дуен, Кью Тинь и Виви Нгуен.

Премьера сериала «Сочувствующий» пройдет 14 апреля.

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