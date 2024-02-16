Опубликован второй тизер мини-сериала «Сочувствующий» с Робертом Дауни-младшим

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Max опубликовал второй тизер мини-сериала «Сочувствующий», главные роли в котором исполнили Роберт Дауни-младший, Хоа Сюаньдэ и Скотт Ли.

Проект, основанный на одноименном романе Вьет Тхань Нгуена, рассказывает о падении правительства Южного Вьетнама и последующих событиях в Калифорнии.

Срежиссировали военную драму Пак Чхан-ук («Олдбой»), Марк Манден («Ярмарка тщеславия») и Фернанду Мейреллиш («Два Папы»).

Среди других актеров проекта — Фред Нгуен Кхан, Том Данг, Тьен Фам, Тоан Ле, Нгуен Као Ки Дуен, Кью Тинь и Виви Нгуен.

Премьера сериала «Сочувствующий» пройдет 14 апреля.