Вышел дебютный тизер-трейлер 2-го сезона сериала «Монарх: Наследие монстров»

Apple TV+ опубликовал дебютный тизер-трейлер второго сезона сериала «Монарх: Наследие монстров». В центре сюжета проекта — Кейт (Анна Саваи), которая стремится узнать правду о своей семье и таинственной организации «Монарх».

Тизер-трейлер 2-го сезона сериала «Монарх: Наследие монстров»

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Монарх: Наследие монстров»

Премьера 2-го сезона сериала «Монарх: Наследие монстров» пройдет 27 февраля 2026 года.