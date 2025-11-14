Вышел дебютный тизер-трейлер 2-го сезона сериала «Монарх: Наследие монстров»
Apple TV+ опубликовал дебютный тизер-трейлер второго сезона сериала «Монарх: Наследие монстров». В центре сюжета проекта — Кейт (Анна Саваи), которая стремится узнать правду о своей семье и таинственной организации «Монарх».
Тизер-трейлер 2-го сезона сериала «Монарх: Наследие монстров»
Когда выйдет 2-й сезон сериала «Монарх: Наследие монстров»
Премьера 2-го сезона сериала «Монарх: Наследие монстров» пройдет 27 февраля 2026 года.
