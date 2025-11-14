Стиль жизни
Монарх Наследие монстров 2 сезон: тизер-трейлер и дата выхода — где смотреть
Фильмы и сериалы

14 ноября, 17:55

0 мин.

Вышел дебютный тизер-трейлер 2-го сезона сериала «Монарх: Наследие монстров»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Монарх: Наследие монстров», реж. Майрзи Алмас, Джулиан Холмс, Хироми Камата и др., Apple TV+
Фото Кадр из сериала «Монарх: Наследие монстров», реж. Майрзи Алмас, Джулиан Холмс, Хироми Камата и др., Apple TV+

Apple TV+ опубликовал дебютный тизер-трейлер второго сезона сериала «Монарх: Наследие монстров». В центре сюжета проекта — Кейт (Анна Саваи), которая стремится узнать правду о своей семье и таинственной организации «Монарх».

Тизер-трейлер 2-го сезона сериала «Монарх: Наследие монстров»

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Монарх: Наследие монстров»

Премьера 2-го сезона сериала «Монарх: Наследие монстров» пройдет 27 февраля 2026 года.

Хронология Монстрверс: в&nbsp;каком порядке смотреть все фильмы и&nbsp;сериалы про Годзиллу и&nbsp;Конга.Хронология франшизы MonsterVerse: в каком порядке смотреть все фильмы и сериалы

