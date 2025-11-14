Prime Video показал трейлер 2-го сезона сериала «Фоллаут»

Prime Video опубликовал трейлер второго сезона сериала «Фоллаут». Действие постапокалиптического проекта по одноименной серии видеоигр разворачивается в 2296 году. По сюжету после ядерной войны прошло более чем 200 лет, и люди успели адаптироваться к новой реальности.

В центре сюжета проекта — Люси (Элла Пернелл), которая покидает свое убежище ради спасения похищенного рейдерами отца.

Трейлер 2-го сезона сериала «Фоллаут»

Когда выйдет 2-й сезон сериала «Фоллаут»

Премьера второго сезона сериала «Фоллаут» запланирована на 17 декабря.