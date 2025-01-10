Стартовали съемки «Крика 7»

Режиссер Кевин Уильямсон («Убить миссис Тингл») приступил к съемкам седьмой части «Крика».

«Я не должен публиковать посты о «Крике». Надеюсь, что Spyglass Media Group и Paramount Pictures простят меня, но, когда переживаешь один из лучших дней, очень сложно держать все в себе, — написал постановщик к своих соцсетях. — Какой необыкновенный день я провел, работая с потрясающим, талантливым актерским составом и съемочной группой. Они показали отличную игру и поддерживали меня на каждом шагу».

Фото Кевин Уильямсон, соцсети

Когда выйдет «Крик 7»

Премьера седьмой части «Крика» запланирована на 27 февраля 2026 года.