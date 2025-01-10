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Крик 7 фильм 2026: съемки, кадры и дата выхода — Кевин Уильямсон
Фильмы и сериалы

Сегодня, 14:35

1 мин.

Стартовали съемки «Крика 7»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Крик 6», реж. Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт / Paramount Pictures, Spyglass Media Group, Quebec Production Services Tax Credit
Фото Кадр из фильма «Крик 6», реж. Мэттью Беттинелли, Тайлер Джиллетт / Paramount Pictures, Spyglass Media Group, Quebec Production Services Tax Credit
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Режиссер Кевин Уильямсон («Убить миссис Тингл») приступил к съемкам седьмой части «Крика».

«Я не должен публиковать посты о «Крике». Надеюсь, что Spyglass Media Group и Paramount Pictures простят меня, но, когда переживаешь один из лучших дней, очень сложно держать все в себе, — написал постановщик к своих соцсетях. — Какой необыкновенный день я провел, работая с потрясающим, талантливым актерским составом и съемочной группой. Они показали отличную игру и поддерживали меня на каждом шагу».

Крик 7
Фото Кевин Уильямсон, соцсети

Когда выйдет «Крик 7»

Премьера седьмой части «Крика» запланирована на 27 февраля 2026 года.

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