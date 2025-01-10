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Режиссер Аноры рассказал, кто пытался отговорить его от создания фильма
Фильмы и сериалы

Сегодня, 15:45

1 мин.

Режиссер «Аноры» рассказал, кто пытался отговорить его от создания фильма

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Шон Бэйкер.
Фото Imago, Ron Adar, Global Look Press
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На церемонии вручения премии Нью-Йоркского общества кинокритиков создатель «Аноры» Шон Бэйкер, удостоившийся награды за лучший сценарий, рассказал, что мама пыталась отговорить его от создания фильма.

«Моя мама не согласилась бы с вашим выбором. Не думаю, что она даже досмотрела «Красную ракету». После того как она увидела где-то половину фильма, мама спросила меня, что я планирую делать дальше. Я рассказал ей сюжет «Аноры», и она ответила (цитирую): «Шон, люди не хотят этого видеть», — вспоминал постановщик.

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В своих фильмах Бэйкер нередко рассказывает истории секс-работников. Например, сюжет картины «Мандарин» сосредоточен на проститутке, а фильм «Красная ракета» посвящен вышедшему в тираж порноактеру.

В 2024 году картина «Анора» одержала победу на Каннском кинофестивале, а в этом году была номинирована на «Золотой глобус». Кинокритики не исключают, что фильм Шона Бэйкера получит «Оскар».

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