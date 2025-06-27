Начались съемки 4-го сезона сериала «Извне»

MGM+ сообщил, что стартовали съемки четвертого сезона научно-фантастического сериала «Извне». Проект Джона Гриффина рассказывает о затерянном в лесу американском городке, из которого невозможно выбраться.

В четвертый сезон «Извне» войдет десять эпизодов.

Третий сезон проекта получил стопроцентное одобрение критиков и в целом положительные отзывы зрителей.

Когда выйдет 4-й сезон сериала «Извне»

Премьера продолжения проекта пройдет в 2026 году. Точная дата выхода четвертого сезона «Извне» будет объявлена позже.