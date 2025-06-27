Стиль жизни
Извне 4 сезон: съемки, что известно и когда выйдет
Фильмы и сериалы

27 июня, 18:10

1 мин.

Начались съемки 4-го сезона сериала «Извне»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Извне», реж. Джек Бендер, Брэд Тернер, Александра Ла Рош, MGM Television, AGBO, Midnight Radio
Фото Кадр из сериала «Извне», реж. Джек Бендер, Брэд Тернер, Александра Ла Рош, MGM Television, AGBO, Midnight Radio

MGM+ сообщил, что стартовали съемки четвертого сезона научно-фантастического сериала «Извне». Проект Джона Гриффина рассказывает о затерянном в лесу американском городке, из которого невозможно выбраться.

В четвертый сезон «Извне» войдет десять эпизодов.

Третий сезон проекта получил стопроцентное одобрение критиков и в целом положительные отзывы зрителей.

Когда выйдет 4-й сезон сериала «Извне»

Премьера продолжения проекта пройдет в 2026 году. Точная дата выхода четвертого сезона «Извне» будет объявлена позже.

Пасхалки и&nbsp;отсылки из&nbsp;сериала Извне: интересные детали и&nbsp;теории.Интересные теории о сериале «Извне», о которых вы могли не слышать

  • J. P.

    Хватит серии называть эпизодами! Посмотрите в словарях значение слова "эпизод", неучи!

    27.06.2025

  • Юджин Леви

    Офигенный кстати сериал

    27.06.2025

