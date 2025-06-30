Стиль жизни
Мэтт Ривз сообщил, что завершил работу над сценарием Бэтмена 2
Фильмы и сериалы

30 июня, 16:25

1 мин.

Мэтт Ривз сообщил, что завершил работу над сценарием «Бэтмена 2»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Бэтмен», режиссер Мэтт Ривз, Warner Bros.
Фото Кадр из фильма «Бэтмен», режиссер Мэтт Ривз, Warner Bros.

В своих соцсетях режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз опубликовал фото законченного сценария «Бэтмена 2», подписав его словами «Партнеры по преступлению (Бойцы)».

Бэтмен 2, Мэтт Ривз.
Фото Личный аккаунт Мэтта Ривза., соцсети

В 2022 году постановщик представил нетипичный взгляд на супергероя, показав стража Готэма не неуязвимым миллиардером с миссией, а замкнутым отшельником, убеждения которого еще формируются.

Главную роль в картине сыграл Роберт Паттинсон. По словам Мэтта Ривза, при переосмыслении Брюса Уэйна он ориентировался на лидера группы Nirvana Курта Кобейна, в частности, на трек Something in the Way.

Когда выйдет «Бэтмен 2»

Премьера «Бэтмена 2» пройдет 1 октября 2027 года.

Бэтмен навсегда, 1995, фильм.«Я — Бэтмен!»: все актеры, игравшие Брюса Уэйна с 1943 по 2025 год

