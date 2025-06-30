Мэтт Ривз сообщил, что завершил работу над сценарием «Бэтмена 2»

В своих соцсетях режиссер «Бэтмена» Мэтт Ривз опубликовал фото законченного сценария «Бэтмена 2», подписав его словами «Партнеры по преступлению (Бойцы)».

В 2022 году постановщик представил нетипичный взгляд на супергероя, показав стража Готэма не неуязвимым миллиардером с миссией, а замкнутым отшельником, убеждения которого еще формируются.

Главную роль в картине сыграл Роберт Паттинсон. По словам Мэтта Ривза, при переосмыслении Брюса Уэйна он ориентировался на лидера группы Nirvana Курта Кобейна, в частности, на трек Something in the Way.

Когда выйдет «Бэтмен 2»

Премьера «Бэтмена 2» пройдет 1 октября 2027 года.