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Ивановы Ивановы 7 сезон: дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 15:00

1 мин.

7 сезон «Ивановых-Ивановых» выйдет 7 октября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Ивановы-Ивановы»
Фото Кадр из сериала «Ивановы-Ивановы»
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7 октября на СТС пройдет премьера седьмого сезона сериала «Ивановы-Ивановы». В новых эпизодах Боре предстоит разрываться между ведением бизнеса и беременной Ниной, а Ване — устроиться в компанию по продаже автодомов. Леша с Дедом будут, как прежде, находиться в поиске быстрого заработка.

«Мне ТЭФИ дали за эту роль, надо отрабатывать. Мы с ребятами уже как семья, созваниваемся и видимся в свободное время, встречаемся на днях рождения или даче. Возвращаться к этой истории для меня важно еще и потому, что люди ждут новый сезон, а я не могу отказать нашему зрителю», — рассказывала исполнительница роли Лиды Анна Уколова.

В сериале снялись Михаил Трухин, Анна Уколова, Станислав Дужников, Светлана Колпакова, Алексей Лукин, Юля Сорокина, Анна Невская и Никита Тарасов.

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