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Аркейн 2 сезон: саундтрек Linkin Park
Фильмы и сериалы

Сегодня, 18:35

1 мин.

Группа Linkin Park написала саундтрек к мультсериалу «Аркейн»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Аркейн»
Фото Кадр из сериала «Аркейн»
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Группа Linkin Park, недавно объявившая о своем возвращении с новой вокалисткой Эмили Армстронг, исполнит гимн Чемпионата мира по League of Legends 2024 года на открытии турнира 25 сентября.

Кроме того, трек Heavy is the Crown, который войдет в новый альбом коллектива From Zero («С нуля»), станет частью официального саундтрека второго сезона мультсериала «Аркейн». Премьера продолжения анимационного проекта пройдет 9 ноября на платформе Netflix.

Трейлер 2 сезона сериала «Аркейн»

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