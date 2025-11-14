Вышел трейлер «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди
Warner Bros. опубликовал трейлер фильма «Грозовой перевал». Режиссером новой адаптации одноименного романа Эмили Бронте выступила Эмиральд Феннел. Картина расскажет историю любви Кэтрин Эрншоу (Марго Робби) и Хитклифа (Джейкоб Элорди).
Над саундтреком фильма работает Charli XCX. Певица выпустит альбом, вдохновленный «Грозовым перевалом». В трейлере картины звучит трек Chains of Love.
Трейлер фильма «Грозовой перевал»
Когда выйдет фильм «Грозовой перевал»
Премьера фильма «Грозовой перевал» запланирована на 14 февраля 2026 года.
