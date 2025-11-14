Стиль жизни
Грозовой перевал фильм 2026: трейлер и дата выхода — Марго Робби, Джейкоб Элорди
Фильмы и сериалы

14 ноября, 19:40

1 мин.

Вышел трейлер «Грозового перевала» с Марго Робби и Джейкобом Элорди

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Грозовой перевал», режиссер Эмиральд Феннел, Warner Bros. Pictures
Фото Кадр из фильма «Грозовой перевал», режиссер Эмиральд Феннел, Warner Bros. Pictures

Warner Bros. опубликовал трейлер фильма «Грозовой перевал». Режиссером новой адаптации одноименного романа Эмили Бронте выступила Эмиральд Феннел. Картина расскажет историю любви Кэтрин Эрншоу (Марго Робби) и Хитклифа (Джейкоб Элорди).

Над саундтреком фильма работает Charli XCX. Певица выпустит альбом, вдохновленный «Грозовым перевалом». В трейлере картины звучит трек Chains of Love.

Трейлер фильма «Грозовой перевал»

Когда выйдет фильм «Грозовой перевал»

Премьера фильма «Грозовой перевал» запланирована на 14 февраля 2026 года.

Грозовой перевал фильм 2026: что известно и&nbsp;дата выхода&nbsp;&mdash; трейлер.Шокирующее переосмысление классики: что известно о фильме «Грозовой перевал»

Стало известно, когда выйдет спин-офф «Доктора Кто» под названием «Война между сушей и морем»

