Стартовал 6 сезон сериала «ФБР»: расписание релиза эпизодов

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Сегодня, 13 февраля на платформе CBS стартовало продолжение сериала «ФБР». Всего в шестом сезоне будет 16 эпизодов.

Драматический проект рассказывает о работе команды спецагентов из нью-йоркского отделения Федерального бюро расследований. В элитном подразделении занимаются особо сложными делами, в том числе касающихся терроризма, организованной преступности и контрразведки.

В сериале снялись Мисси Перегрим, Зико Заки, Джереми Систо, Алана де ла Гарса, Джон Бойд, Тейлор Миллер, Ведетт Лим, Джеймс Чен и Эбони Ноэль.

Расписание релиза эпизодов шестого сезона сериала «ФБР»