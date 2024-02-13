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ФБР 6 сезон: дата выхода серий, сюжет, трейлер, актеры
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13 февраля, 18:30

1 мин.

Стартовал 6 сезон сериала «ФБР»: расписание релиза эпизодов

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «ФБР».
Фото Кадр из сериала «ФБР»
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Сегодня, 13 февраля на платформе CBS стартовало продолжение сериала «ФБР». Всего в шестом сезоне будет 16 эпизодов.

Драматический проект рассказывает о работе команды спецагентов из нью-йоркского отделения Федерального бюро расследований. В элитном подразделении занимаются особо сложными делами, в том числе касающихся терроризма, организованной преступности и контрразведки.

В сериале снялись Мисси Перегрим, Зико Заки, Джереми Систо, Алана де ла Гарса, Джон Бойд, Тейлор Миллер, Ведетт Лим, Джеймс Чен и Эбони Ноэль.

Расписание релиза эпизодов шестого сезона сериала «ФБР»

1 серия 13 февраля
2 серия 20 февраля
3 серия 27 февраля
4 серия 5 марта
5 серия 12 марта
6 серия 19 марта
7 серия 26 марта
8 серия 2 апреля
9 серия 9 апреля
10 серия 16 апреля
11 серия 23 апреля
12 серия 30 апреля
13 серия 7 мая
14 серия 14 мая
15 серия 21 мая
16 серия 28 мая
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