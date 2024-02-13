Стартовал 6 сезон сериала «ФБР»: расписание релиза эпизодов
Сегодня, 13 февраля на платформе CBS стартовало продолжение сериала «ФБР». Всего в шестом сезоне будет 16 эпизодов.
Драматический проект рассказывает о работе команды спецагентов из нью-йоркского отделения Федерального бюро расследований. В элитном подразделении занимаются особо сложными делами, в том числе касающихся терроризма, организованной преступности и контрразведки.
В сериале снялись Мисси Перегрим, Зико Заки, Джереми Систо, Алана де ла Гарса, Джон Бойд, Тейлор Миллер, Ведетт Лим, Джеймс Чен и Эбони Ноэль.
Расписание релиза эпизодов шестого сезона сериала «ФБР»
|1 серия
|13 февраля
|2 серия
|20 февраля
|3 серия
|27 февраля
|4 серия
|5 марта
|5 серия
|12 марта
|6 серия
|19 марта
|7 серия
|26 марта
|8 серия
|2 апреля
|9 серия
|9 апреля
|10 серия
|16 апреля
|11 серия
|23 апреля
|12 серия
|30 апреля
|13 серия
|7 мая
|14 серия
|14 мая
|15 серия
|21 мая
|16 серия
|28 мая
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