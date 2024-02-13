Netflix опубликовал трейлер фильма «Девица» с Милли Бобби Браун
Премьера фильма «Девица» состоится 8 марта
Netflix опубликовал трейлер фильма «Девица». По сюжету проекта удачное замужество оказывается для главной героини ловушкой: девушку хотят принести в жертву для погашения древнего долга. Героине предстоит выбраться из пещеры с огнедышащим драконом, полагаясь исключительно на свои силы.
В картине снялись Милли Бобби Браун, Рэй Уинстон, Анджела Бассетт, Ник Робинсон, Робин Райт, Мило Твоми, Патрис Найамбана и Улли Экерманн.
Премьера фильма «Девица» пройдет 8 марта.
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