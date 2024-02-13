Netflix опубликовал трейлер фильма «Девица» с Милли Бобби Браун

Netflix опубликовал трейлер фильма «Девица». По сюжету проекта удачное замужество оказывается для главной героини ловушкой: девушку хотят принести в жертву для погашения древнего долга. Героине предстоит выбраться из пещеры с огнедышащим драконом, полагаясь исключительно на свои силы.

В картине снялись Милли Бобби Браун, Рэй Уинстон, Анджела Бассетт, Ник Робинсон, Робин Райт, Мило Твоми, Патрис Найамбана и Улли Экерманн.

Премьера фильма «Девица» пройдет 8 марта.