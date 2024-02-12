Стиль жизни
Смотреть
Фильмы Сериалы Мультфильмы Суперниндзя
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Фильмы и сериалы
Новости
Элсбет сериал 2024: трейлер с Супербоула, дата выхода, актеры
Фильмы и сериалы

12 февраля, 07:25

0 мин.

Вышел трейлер сериала «Элсбет» с Кэрри Престон

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Элсбет»
Фото Кадр из сериала «Элсбет»
Читайте нас в ВКонтакте Дзен

На Супербоуле представили трейлер многосерийной криминальной драмы «Элсбет» о проницательной, но немного рассеянной главной героине, противостоящей преступному миру.

В проекте снялись Кэрри Престон, Дэнни Мастроджорджо, Джейн Краковски, Уэнделл Пирс, Фредрик Лене, Линда Лавин, Надя Дажани, Аджай Найду и Дэнни Маккарти.

Премьера сериала «Элсбет» пройдет 29 февраля.

Помоги мне, Тодд, 2 сезон. Второй сезон сериала «Помоги мне, Тодд» выйдет 15 февраля

Сериалы
0
Новости холдинга
Ле Пен осудила заявления Макрона о возможной отправке войск на Украину
В Омске третьеклассник разбился насмерть после падения в лестничный проем
Житель Белгорода выбросил студентку из Нигерии с седьмого этажа
Школу в Санкт-Петербурге перевели на дистанционное обучение из-за кори
dasdsadada
Читайте далее
Pixar опубликовал трейлер «Головоломки 2»
Следующий материал
Pixar опубликовал трейлер «Головоломки 2»
Последние новости
26 фев 20:05
Вин Дизель подтвердил выход «Форсажа 11»
26 фев 19:45
Телевизионная премьера сериала «ГДР»: расписание выхода эпизодов
25 фев 22:30
Четвертый сезон «Пацанов» стартует 13 июня
25 фев 22:00
HBO продлил сериал «Настоящий детектив» на пятый сезон
23 фев 22:25
Warner Bros. Discovery сообщил, когда выйдет сериал про Гарри Поттера
dasdsadada