Вышел трейлер сериала «Элсбет» с Кэрри Престон

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На Супербоуле представили трейлер многосерийной криминальной драмы «Элсбет» о проницательной, но немного рассеянной главной героине, противостоящей преступному миру.

В проекте снялись Кэрри Престон, Дэнни Мастроджорджо, Джейн Краковски, Уэнделл Пирс, Фредрик Лене, Линда Лавин, Надя Дажани, Аджай Найду и Дэнни Маккарти.

Премьера сериала «Элсбет» пройдет 29 февраля.