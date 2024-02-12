Вышел трейлер сериала «Элсбет» с Кэрри Престон
На Супербоуле представили трейлер многосерийной криминальной драмы «Элсбет» о проницательной, но немного рассеянной главной героине, противостоящей преступному миру.
В проекте снялись Кэрри Престон, Дэнни Мастроджорджо, Джейн Краковски, Уэнделл Пирс, Фредрик Лене, Линда Лавин, Надя Дажани, Аджай Найду и Дэнни Маккарти.
Премьера сериала «Элсбет» пройдет 29 февраля.
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