Второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» выйдет 29 сентября

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AMC сообщает, что второй сезон постапокалиптического сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» выйдет 29 сентября. В спин-оффе про персонажа Нормана Ридуса появится Кэрол (Мелисса Макбрайд).

Продолжение истории получило подзаголовок «Книга Кэрол». В синопсисе проекта сказано, что героям придется столкнуться с демонами прошлого.

Фото Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон — Книга Кэрол».

В сериале «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» снялись Клеманс Поэзи, Анн Шаррье, Ромэн Леви, Адам Нагаитис, Эрик Эбони и Франсуа Делев.