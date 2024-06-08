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Ходячие мертвецы сериал 2024: дата выхода, сюжет и актеры — Книга Кэрол
Фильмы и сериалы

Сегодня, 17:10

1 мин.

Второй сезон сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» выйдет 29 сентября

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон — Книга Кэрол».
Фото Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон — Книга Кэрол».
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AMC сообщает, что второй сезон постапокалиптического сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» выйдет 29 сентября. В спин-оффе про персонажа Нормана Ридуса появится Кэрол (Мелисса Макбрайд).

Продолжение истории получило подзаголовок «Книга Кэрол». В синопсисе проекта сказано, что героям придется столкнуться с демонами прошлого.

Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон — Книга Кэрол».
Фото Кадр из сериала «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон — Книга Кэрол».

В сериале «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» снялись Клеманс Поэзи, Анн Шаррье, Ромэн Леви, Адам Нагаитис, Эрик Эбони и Франсуа Делев.

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