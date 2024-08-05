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Дом Дракона 2 сезон 8 серия Королева которая была: что показали
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Сегодня, 19:20

2 мин.

Что показали в 8 серии 2 сезона «Дома Дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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На HBO вышла финальная серия второго сезона «Дома Дракона». Эпизод получил название «Королева, которая была». Режиссером серии выступила Гита Васант Патель, а сценаристом — Сара Хесс.

Что показали в 8 серии 2 сезона «Дома Дракона»

  • Тайланд Ланнистер пытается уговорить Триархию присягнуть на верность Эйгону, но взамен они хотят получить контроль над Ступенями;

  • Еще у них есть условие: командующий флотом Триархии должен присоединиться к нему в бою, иначе моряки не подчинятся иностранному лидеру;

  • После бегства Эймонд вымещает свою ярость, сжигая Острый Мыс и его жителей;

  • Ларис предлагает Эйгону покинуть Королевскую Гавань и переждать грядущие ужасы войны в безопасном месте;

  • Рейна продолжает поиски дикого дракона;

  • Джекейрис все еще чувствует угрозу со стороны бастардов-новых всадников драконов;

  • В память о Рейнис Корлис переименовывает свой корабль. Теперь его название «Королева, которой не было»;

  • Алисента вернулась в Королевскую Гавань и предложила Хелейне покинуть город;

  • Эймонд приказывает Хелейне лететь в бой на своем драконе, но Алисента против;

  • Рейнира отправляется в Харренхолл, чтобы выяснить, поддержит ли ее Деймон;

  • Деймон, по мнению Алис, готов понять свою судьбу. Он сталкивается с очередным видением, после которого понимает, что его роль во всей этой истории мала, а править суждено Рейнире;

  • Эймонд предпринимает еще одну попытку убедить Хелейну лететь в бой, на что она говорит, что знает о том, что в случившемся в Эйгоном виноват принц-регент;

  • Алисента тайно встречается с Рейнирой и предлагает ей легкую победу. Она готова пожертвовать сыном Эйгоном, чтобы стать свободной;

  • В финале сезона все стороны конфликта готовятся к бою.

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