На HBO вышла финальная серия второго сезона «Дома Дракона». Эпизод получил название «Королева, которая была». Режиссером серии выступила Гита Васант Патель, а сценаристом — Сара Хесс.

Что показали в 8 серии 2 сезона «Дома Дракона»

Тайланд Ланнистер пытается уговорить Триархию присягнуть на верность Эйгону, но взамен они хотят получить контроль над Ступенями;

Еще у них есть условие: командующий флотом Триархии должен присоединиться к нему в бою, иначе моряки не подчинятся иностранному лидеру;

После бегства Эймонд вымещает свою ярость, сжигая Острый Мыс и его жителей;

Ларис предлагает Эйгону покинуть Королевскую Гавань и переждать грядущие ужасы войны в безопасном месте;

Рейна продолжает поиски дикого дракона;

Джекейрис все еще чувствует угрозу со стороны бастардов-новых всадников драконов;

В память о Рейнис Корлис переименовывает свой корабль. Теперь его название «Королева, которой не было»;

Алисента вернулась в Королевскую Гавань и предложила Хелейне покинуть город;

Эймонд приказывает Хелейне лететь в бой на своем драконе, но Алисента против;

Рейнира отправляется в Харренхолл, чтобы выяснить, поддержит ли ее Деймон;

Деймон, по мнению Алис, готов понять свою судьбу. Он сталкивается с очередным видением, после которого понимает, что его роль во всей этой истории мала, а править суждено Рейнире;

Эймонд предпринимает еще одну попытку убедить Хелейну лететь в бой, на что она говорит, что знает о том, что в случившемся в Эйгоном виноват принц-регент;

Алисента тайно встречается с Рейнирой и предлагает ей легкую победу. Она готова пожертвовать сыном Эйгоном, чтобы стать свободной;