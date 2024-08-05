Чем закончился 2 сезон «Дома Дракона»

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На HBO завершился второй сезон «Дома Дракона». Финальная серия продолжения приквела «Игры престолов» получила название «Королева, которая была».

Вероятно, поклонники шоу ожидали увидеть в заключительной серии «Дома Дракона» масштабное противостояние, но, похоже, создатели проекта решили попридержать эпичную битву до третьего сезона.

«Королева, которая была» завершается клиффхэнгером. Стороны готовятся к бою, Ларис и Эйгон покидают Королевскую Гавань, Алисента предлагает Рейнире занять трон без кровопролития. Рейна находит дикого дракона, но, опять же, оправдались ли надежды героини, зрители узнают только в новом сезоне.