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Дом Дракона 2 сезон: финал — чем закончился сезон
Фильмы и сериалы

Сегодня, 19:30

1 мин.

Чем закончился 2 сезон «Дома Дракона»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дом Дракона»
Фото Кадр из сериала «Дом Дракона»
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На HBO завершился второй сезон «Дома Дракона». Финальная серия продолжения приквела «Игры престолов» получила название «Королева, которая была».

Вероятно, поклонники шоу ожидали увидеть в заключительной серии «Дома Дракона» масштабное противостояние, но, похоже, создатели проекта решили попридержать эпичную битву до третьего сезона.

«Королева, которая была» завершается клиффхэнгером. Стороны готовятся к бою, Ларис и Эйгон покидают Королевскую Гавань, Алисента предлагает Рейнире занять трон без кровопролития. Рейна находит дикого дракона, но, опять же, оправдались ли надежды героини, зрители узнают только в новом сезоне.

Гид по&nbsp;драконам &laquo;Дома Дракона&raquo; и &laquo;Игры престолов&raquo;. Гид по драконам «Дома Дракона» и «Игры престолов»
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