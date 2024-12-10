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Дети перемен сериал 2024: когда выйдет 5 серия — дата выхода 5 серии
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Сегодня, 16:05

1 мин.

Когда выйдет 5-й эпизод сериала «Дети перемен»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, START
Фото Кадр из сериала «Дети перемен», реж. Сергей Тарамаев, Любовь Львова / Wink, START
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На платформах Wink и START вышли четыре из восьми эпизодов криминальной драмы Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Дети перемен».

Дети перемен сериал 2024: обзор старта и&nbsp;рецензия&nbsp;&mdash; стоит&nbsp;ли смотреть. «Дети перемен»: как стартовал сериал о лихих 90-х со Славой Копейкиным

В центре сюжета проекта сыновья водителя троллейбуса Флоры, которые по-разному пытаются приспособиться к суровому периоду 90-х. Сложное время не дает семье держаться вместе и в итоге приводит ее к расколу.

Когда выйдет 5-й эпизод сериала «Дети перемен»

Премьера пятого эпизода сериала «Дети перемен» пройдет 12 декабря.

Трейлер сериала «Дети перемен»

Дети Перемен сериал 2024: дата выхода серий и&nbsp;расписание&nbsp;&mdash; трейлер. Стартовал сериал «Дети Перемен»: расписание релиза эпизодов

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