Когда выйдет 5-й эпизод сериала «Дети перемен»
На платформах Wink и START вышли четыре из восьми эпизодов криминальной драмы Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Дети перемен».
В центре сюжета проекта сыновья водителя троллейбуса Флоры, которые по-разному пытаются приспособиться к суровому периоду 90-х. Сложное время не дает семье держаться вместе и в итоге приводит ее к расколу.
Когда выйдет 5-й эпизод сериала «Дети перемен»
Премьера пятого эпизода сериала «Дети перемен» пройдет 12 декабря.
Трейлер сериала «Дети перемен»
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