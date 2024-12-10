Когда выйдет 5-й эпизод сериала «Дети перемен»

На платформах Wink и START вышли четыре из восьми эпизодов криминальной драмы Сергея Тарамаева и Любови Львовой «Дети перемен».

В центре сюжета проекта сыновья водителя троллейбуса Флоры, которые по-разному пытаются приспособиться к суровому периоду 90-х. Сложное время не дает семье держаться вместе и в итоге приводит ее к расколу.

Когда выйдет 5-й эпизод сериала «Дети перемен»

Премьера пятого эпизода сериала «Дети перемен» пройдет 12 декабря.

Трейлер сериала «Дети перемен»