Павел Прилучный озвучил верблюда Джамала в картине «Финист. Первый богатырь»

Актер Павел Прилучный озвучил верблюда Джамала в сказочном блокбастере Дмитрия Дьяченко «Финист. Первый богатырь».

По сюжету фильма злой колдун наложил на персонажа заклятье, переместив его душу в тело верблюда. Примечательно, что и верблюд оказывается в теле человека.

«Процесс озвучания был очень увлекательным. Вместе с авторами мы создали яркий и запоминающийся образ... верблюда. На самом деле Джамал — молодой парень, погонщик, которого злой колдун заточил в тело неуклюжего, но обаятельного животного. Ему очень нравится Баба Яга в исполнении Юлии Пересильд, он засыпает ее комплиментами, но рассчитывать на взаимность, как вы понимаете, не приходится. Выглядит это все очень забавно», — рассказал о своем персонаже актер.

Павел Прилучный добавил, что кино — это всегда магия, а сказки — двойное волшебство, за это их любят и дети, и взрослые: «А мне особенно приятно, что такие истории можно смотреть вместе со своими детьми и видеть их восторг от происходящего. Я вообще считаю, что детского контента должно быть больше».

Поиск подходящего голоса занял у создателей проекта практически год.

«Сложность заключалась в том, что Джамал одновременно и глубокий, и юмористический персонаж. Мы не хотели перекоса в какую-то одну из его граней. У Павла получилась вот эта тонкая грань между глубиной и юмором, легкостью», — объяснил креативный продюсер и соавтор сценария Вячеслав Зуб.

Трейлер фильма «Финист. Первый богатырь»



Когда выйдет фильм «Финист. Первый богатырь»

Премьера фильма «Финист. Первый богатырь» состоится 1 января 2025 года.