Netflix показал трейлер сериала «Декамерон»

Netflix опубликовал трейлер сериала «Декамерон», действие которого разворачивается в 1348 году. По сюжету проекта, пытаясь избежать чумы, группа благородных юношей и дам уезжают из Флоренции на загородную виллу.

В проекте снялись Тони Хейл, Сирша-Моника Джексон, Заша Мэмет, Таня Рейнольдс, Амер Чадха-Пател, Дагги Макмикин, Лейла Фарзад, Лу Гала, Джессика Пламмер и Каран Гилл.

Премьера сериала «Декамерон» пройдет 25 июля на платформе Netflix.