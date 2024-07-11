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Декамерон: трейлер и дата выхода, сюжет и актеры — где смотреть
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Сегодня, 21:20

0 мин.

Netflix показал трейлер сериала «Декамерон»

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Декамерон»
Фото Кадр из сериала «Декамерон»
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Netflix опубликовал трейлер сериала «Декамерон», действие которого разворачивается в 1348 году. По сюжету проекта, пытаясь избежать чумы, группа благородных юношей и дам уезжают из Флоренции на загородную виллу.

В проекте снялись Тони Хейл, Сирша-Моника Джексон, Заша Мэмет, Таня Рейнольдс, Амер Чадха-Пател, Дагги Макмикин, Лейла Фарзад, Лу Гала, Джессика Пламмер и Каран Гилл.

Премьера сериала «Декамерон» пройдет 25 июля на платформе Netflix.

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