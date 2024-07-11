Опубликован тизер 2 сезона «Разделения»
Стала известна дата выхода 2 сезона сериала «Разделение»
Apple TV опубликовал тизер второго сезона «Разделения». Проект рассказывает о загадочной корпорации Lumon, сотрудники которой проходят необратимую процедуру, в результате которой на работе они забывают о своей личной жизни, а дома — о профессиональной.
В сериале снялись Адам Скотт, Зак Черри, Бриттни Лоуэр, Трэмелл Тиллман, Дичен Лакмэн и Джон Туртурро.
Премьера второго сезона «Разделения» пройдет 17 января 2025 года.
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