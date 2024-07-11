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Разделение 2 сезон: тизер и дата выхода — где смотреть
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Сегодня, 12:50

1 мин.

Опубликован тизер 2 сезона «Разделения»

Стала известна дата выхода 2 сезона сериала «Разделение»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Разделение»
Фото Кадр из сериала «Разделение»
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Apple TV опубликовал тизер второго сезона «Разделения». Проект рассказывает о загадочной корпорации Lumon, сотрудники которой проходят необратимую процедуру, в результате которой на работе они забывают о своей личной жизни, а дома — о профессиональной.

В сериале снялись Адам Скотт, Зак Черри, Бриттни Лоуэр, Трэмелл Тиллман, Дичен Лакмэн и Джон Туртурро.

Премьера второго сезона «Разделения» пройдет 17 января 2025 года.

&laquo;Разделение&raquo;, Apple TV+. «Разделение»: сюжет, актерский состав и все, что известно о втором сезоне психологического триллера Apple TV+

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