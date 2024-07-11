Опубликован тизер 2 сезона «Разделения»

Apple TV опубликовал тизер второго сезона «Разделения». Проект рассказывает о загадочной корпорации Lumon, сотрудники которой проходят необратимую процедуру, в результате которой на работе они забывают о своей личной жизни, а дома — о профессиональной.

В сериале снялись Адам Скотт, Зак Черри, Бриттни Лоуэр, Трэмелл Тиллман, Дичен Лакмэн и Джон Туртурро.

Премьера второго сезона «Разделения» пройдет 17 января 2025 года.