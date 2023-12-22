Мстители сражаются со сверхсилой в новом превью второго сезона «Что, если?»
Marvel Entertainment опубликовал новое превью 2 сезона анимационного сериала «Что, если?»
Marvel Entertainment опубликовал новое превью второго сезона анимационного сериала «Что, если?», где альтернативная команда Мстителей сражается с неизведанной сверхсилой.
Проект показывает известные сюжеты MCU с точки зрения другого возможного течения событий.
Первый эпизод сериала уже доступен на платформе Disney+.
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20 дек 18:15
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