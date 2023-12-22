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Что, если 2 сезон, Marvel: сюжет, персонажи, тизер, дата выхода
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Сегодня, 17:10

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Мстители сражаются со сверхсилой в новом превью второго сезона «Что, если?»

Marvel Entertainment опубликовал новое превью 2 сезона анимационного сериала «Что, если?»
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Что, если?».
Фото Кадр из сериала «Что, если?»
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Marvel Entertainment опубликовал новое превью второго сезона анимационного сериала «Что, если?», где альтернативная команда Мстителей сражается с неизведанной сверхсилой.

Проект показывает известные сюжеты MCU с точки зрения другого возможного течения событий.

Первый эпизод сериала уже доступен на платформе Disney+.

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