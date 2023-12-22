Вышел трейлер сериала «Экспаты» с Николь Кидман в главной роли
Prime Video представил трейлер драмы «Экспаты» с Николь Кидман в главной роли
Prime Video представил трейлер драмы Лулу Ван («Прощание») «Экспаты». По сюжету жизни трех женщин: Маргарет (Николь Кидман), Хилари (Сарайю Блю) и Мерси (Ю Джи-ен) пересекаются после семейной трагедии.
Продюсерами проекта выступили Элис Белл, Николь Кидман, Даниэль Тейт Мелиа, Вера Миао, Тереза Пак, Пер Саари, Аарон Шершоу, Лулу Ван, Стэн Влодковски и Чу Чен Он.
Премьера «Экспатов» пройдет 26 января.
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20 дек 18:15
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