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Сериал Экспаты с Николь Кидман: дата выхода, сюжет, трейлер
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Сегодня, 18:25

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Вышел трейлер сериала «Экспаты» с Николь Кидман в главной роли

Prime Video представил трейлер драмы «Экспаты» с Николь Кидман в главной роли
Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из сериала «Экспаты».
Фото Кадр из сериала «Экспаты»
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Prime Video представил трейлер драмы Лулу Ван («Прощание») «Экспаты». По сюжету жизни трех женщин: Маргарет (Николь Кидман), Хилари (Сарайю Блю) и Мерси (Ю Джи-ен) пересекаются после семейной трагедии.

Продюсерами проекта выступили Элис Белл, Николь Кидман, Даниэль Тейт Мелиа, Вера Миао, Тереза Пак, Пер Саари, Аарон Шершоу, Лулу Ван, Стэн Влодковски и Чу Чен Он.

Премьера «Экспатов» пройдет 26 января.

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