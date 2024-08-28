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81-й Венецианский кинофестиваль: номинанты — программа
Фильмы и сериалы

Сегодня, 23:15

1 мин.

Стартовал 81-й Венецианский кинофестиваль

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»
Фото Кадр из фильма «Битлджус Битлджус»
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Сегодня, 28 августа стартовал 81-й Венецианский кинофестиваль. Председателем жюри стала французская актриса Изабель Юппер.

Фестиваль открыла картина Тима Бертона «Битлджус Битлджус».

Битлджус Битлджус, 2024. Вышел новый трейлер фильма Тима Бертона «Битлджус Битлджус»

Основная программа Венеции-2024

  • «Бруталист» (Брэди Корбет);
  • «Комната по соседству» (Педро Альмодовар);
  • «Горная невеста» (Маура Дельперо);
  • «Сицилийские письма» (Фабио Грассадония и Антонио Пьяцца);
  • «Квир» (Лука Гуаданьино);
  • «Любовь» (Даг Йохан Хеугеруд);
  • «Апрель» (Деа Кулумбегашвили);
  • «Орден» (Джастин Курзель);
  • «Мария» (Пабло Ларраин);
  • «Три подруги» (Эммануэль Муре);
  • «Убейте жокея» (Луис Ортега);
  • «Джокер: Безумие на двоих» (Тодд Филлипс);
  • «Малышка» (Халина Рейн);
  • «Я все еще здесь» (Вальтер Саллес);
  • «Дива будущего» (Джулия Луиза Штайгервальт);
  • «Урожай» (Афина Рахель Цангари);
  • «Молодость (Возвращение домой)» (Ван Бин);
  • «Глаза незнакомца» (Йео Сью Хуа);
  • «Поле боя» (Джанни Амелио);
  • «И дети после них» (Зоран и Людовик Букерма);
  • «Тихий сын» (Дельфин и Мюриэль Кулен);

Закрытие Венецианского фестиваля пройдет 7 сентября.

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