Вышел новый трейлер фильма Тима Бертона «Битлджус Битлджус»

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Warner Bros. Pictures опубликовал новый трейлер картины Тима Бертона «Битлджус Битлджус» о возвращении призрака биоэкзорциста. По сюжету сиквела персонаж Майкла Китона снова превращает жизнь семьи Дитц в хаос.

В фильме снялись Вайнона Райдер, Кэтрин О'Хара, Уиллем Дефо, Моника Беллуччи, Дженна Ортега, Джастин Теру, Берн Горман, Джанни Калькетти и Джеймс Фишер.

Премьера картины «Битлджус Битлджус» пройдет 6 сентября.