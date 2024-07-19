Вышел новый трейлер фильма Тима Бертона «Битлджус Битлджус»
Премьера фильма «Битлджус Битлджус» пройдет 6 сентября
Warner Bros. Pictures опубликовал новый трейлер картины Тима Бертона «Битлджус Битлджус» о возвращении призрака биоэкзорциста. По сюжету сиквела персонаж Майкла Китона снова превращает жизнь семьи Дитц в хаос.
В фильме снялись Вайнона Райдер, Кэтрин О'Хара, Уиллем Дефо, Моника Беллуччи, Дженна Ортега, Джастин Теру, Берн Горман, Джанни Калькетти и Джеймс Фишер.
Премьера картины «Битлджус Битлджус» пройдет 6 сентября.
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