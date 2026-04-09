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79 Каннский кинофестиваль 2026: программа и список фильмов — дата
Фильмы и сериалы

9 апреля, 17:05

3 мин.

Объявлена программа 79-го Каннского кинофестиваля

Катерина Воскресенская
Киножурналист
Кадр из фильма «Электрическая Венера», реж. Пьер Сальвадори, Versus Production, Les Films Pelleas
Фото Кадр из фильма «Электрическая Венера», реж. Пьер Сальвадори, Versus Production, Les Films Pelleas

Стала известна программа 79-го Каннского кинофестиваля. Художественный руководитель Тьерри Фремо и президент Ирис Кноблох объявили список фильмов, отобранных для участия в этом году.

Откроет фестиваль историческая комедия Пьера Сальвадори «Электрическая Венера». В основном конкурсе за «Золотую пальмовую ветвь» поборется «Минотавр», новая работа двукратного номинанта на «Оскар» Андрея Звягинцева.

Возглавит жюри Пак Чхан-ук — автор «Олдбоя», «Служанки» и сериала «Маленькая барабанщица». Почетные «Золотые пальмовые ветви» в этом году вручат Барбре Стрейзанд и режиссеру «Властелина Колец» Питеру Джексону.

Программа 79-го Каннского кинофестиваля

Основной конкурс

  • «Электрическая Венера», реж. Пьер Сальвадори
  • «Минотавр», реж. Андрей Звягинцев
  • «Любовь моя», реж. Родриго Сорогойен
  • «The Man I Love», реж. Айра Сакс
  • «1949», реж. Павел Павликовский
  • «Moulin», реж. Ласло Немеш
  • «Histoire de la nuit», реж. Леа Мисиус
  • «Фьорд», реж. Кристиан Мунджиу
  • «Notre salut», реж. Эммануэль Мар
  • «Gentle Monster», реж. Мари Кройцер
  • «Nagi Notes», реж. Кодзи Фукада
  • «Hope», реж. На Хон Чжин
  • «Барашек в ящике», реж. Хирокадзу Корээда
  • «Garance», реж. Жанна Эрри
  • «The Unknown», реж. Артюр Арари
  • «Sudden», реж. Рюсукэ Хамагути
  • «The Dreamed Adventure», реж. Валеска Гризебах
  • «Coward», реж. Лукас Донт
  • «The Black Ball», реж. Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво
  • «A Woman's Life», реж. Шарлин Буржуа-Таке
  • «Bitter Christmas», реж. Педро Альмодовар
  • «Параллельные истории», реж. Асгар Фархади

Особый взгляд

  • «La mas dulce», реж. Лайла Марракши
  • «Club Kid», реж, Джордан Фирстман
  • «Подростковый секс и смерть в лагере «Миазма»», реж. Джейн Шенбрун
  • «Yesterday the Eye Didn't Sleep», реж. Ракан Маяси
  • «Everytime», реж. Сандра Волльнер
  • «The Meltdown», реж. Мануэла Мартелли
  • «I'll Be Gone in June», реж. Катарина Ривилис

Вне конкурса

  • «Ее личный ад», реж. Николас Виндинг Рефн
  • «Diamond», реж. Энди Гарсиа
  • «Karma», реж. Гийом Кане
  • «Objet du deli», реж. Аньес Жауи
  • «De Gaulle: L'Age de Fer», реж. Антонен Бодри

Полуночные показы

  • «Roma Elastica», реж. Бертран Мандико
  • «Полный Фил», реж. Кантен Дюпье
  • «Colony», реж. Ен Сан Хо
  • «Jim Queen», реж. Джим Квин, Николя Атан и Марко Нгуен
  • «Sanguine», реж. Марион Ле Королле

Каннские премьеры

  • «Пропеллер: Ночной рейс в один конец» (Propeller One-Way Night Coach), реж. Джон Траволта
  • «Kokurojo: The Samurai and the Prisoner» — Киеси Куросава

Специальные показы

  • «John Lennon: The Last Interview», реж. Стивен Содерберг
  • «Avedon», реж. Рон Ховард
  • «Les Survivants du Che», реж. Кристоф Ревель
  • «Les Matins Merveilleux», реж. Авриль Бессон

Когда состоится 79-й Каннский кинофестиваль

79-й Каннский кинофестиваль пройдет в период с 12 по 23 мая.

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