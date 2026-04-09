Объявлена программа 79-го Каннского кинофестиваля
Стала известна программа 79-го Каннского кинофестиваля. Художественный руководитель Тьерри Фремо и президент Ирис Кноблох объявили список фильмов, отобранных для участия в этом году.
Откроет фестиваль историческая комедия Пьера Сальвадори «Электрическая Венера». В основном конкурсе за «Золотую пальмовую ветвь» поборется «Минотавр», новая работа двукратного номинанта на «Оскар» Андрея Звягинцева.
Возглавит жюри Пак Чхан-ук — автор «Олдбоя», «Служанки» и сериала «Маленькая барабанщица». Почетные «Золотые пальмовые ветви» в этом году вручат Барбре Стрейзанд и режиссеру «Властелина Колец» Питеру Джексону.
Программа 79-го Каннского кинофестиваля
Основной конкурс
- «Электрическая Венера», реж. Пьер Сальвадори
- «Минотавр», реж. Андрей Звягинцев
- «Любовь моя», реж. Родриго Сорогойен
- «The Man I Love», реж. Айра Сакс
- «1949», реж. Павел Павликовский
- «Moulin», реж. Ласло Немеш
- «Histoire de la nuit», реж. Леа Мисиус
- «Фьорд», реж. Кристиан Мунджиу
- «Notre salut», реж. Эммануэль Мар
- «Gentle Monster», реж. Мари Кройцер
- «Nagi Notes», реж. Кодзи Фукада
- «Hope», реж. На Хон Чжин
- «Барашек в ящике», реж. Хирокадзу Корээда
- «Garance», реж. Жанна Эрри
- «The Unknown», реж. Артюр Арари
- «Sudden», реж. Рюсукэ Хамагути
- «The Dreamed Adventure», реж. Валеска Гризебах
- «Coward», реж. Лукас Донт
- «The Black Ball», реж. Хавьер Амбросси и Хавьер Кальво
- «A Woman's Life», реж. Шарлин Буржуа-Таке
- «Bitter Christmas», реж. Педро Альмодовар
- «Параллельные истории», реж. Асгар Фархади
Особый взгляд
- «La mas dulce», реж. Лайла Марракши
- «Club Kid», реж, Джордан Фирстман
- «Подростковый секс и смерть в лагере «Миазма»», реж. Джейн Шенбрун
- «Yesterday the Eye Didn't Sleep», реж. Ракан Маяси
- «Everytime», реж. Сандра Волльнер
- «The Meltdown», реж. Мануэла Мартелли
- «I'll Be Gone in June», реж. Катарина Ривилис
Вне конкурса
- «Ее личный ад», реж. Николас Виндинг Рефн
- «Diamond», реж. Энди Гарсиа
- «Karma», реж. Гийом Кане
- «Objet du deli», реж. Аньес Жауи
- «De Gaulle: L'Age de Fer», реж. Антонен Бодри
Полуночные показы
- «Roma Elastica», реж. Бертран Мандико
- «Полный Фил», реж. Кантен Дюпье
- «Colony», реж. Ен Сан Хо
- «Jim Queen», реж. Джим Квин, Николя Атан и Марко Нгуен
- «Sanguine», реж. Марион Ле Королле
Каннские премьеры
- «Пропеллер: Ночной рейс в один конец» (Propeller One-Way Night Coach), реж. Джон Траволта
- «Kokurojo: The Samurai and the Prisoner» — Киеси Куросава
Специальные показы
- «John Lennon: The Last Interview», реж. Стивен Содерберг
- «Avedon», реж. Рон Ховард
- «Les Survivants du Che», реж. Кристоф Ревель
- «Les Matins Merveilleux», реж. Авриль Бессон
Когда состоится 79-й Каннский кинофестиваль
79-й Каннский кинофестиваль пройдет в период с 12 по 23 мая.
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