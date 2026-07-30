Вышел первый трейлер фильма «Джуманджи: Великий побег»

Sony Pictures представила первый трейлер приключенческого блокбастера «Джуманджи: Великий побег». Картина станет финальной частью современной трилогии-перезапуска.

В режиссерское кресло вернулся Джейк Кэздан. Сюжет картины перевернет привычные правила франшизы. Если раньше подростки попадали внутрь консоли, то теперь игра сама прорывается в реальный мир, застревает в демо-режиме и устраивает хаос на улицах американского городка.

Чтобы остановить катастрофу, повзрослевшим главным героям придется вернуть цифровых аватаров обратно в консоль.

Кто снялся в фильме «Джуманджи: Великий побег»

К своим ролям вернулся весь ключевой актерский состав: Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллан. Также на экране появятся Аквафина и Дэнни ДеВито.

Трейлер фильма «Джуманджи: Великий побег»

Когда выйдет фильм «Джуманджи: Великий побег»

Мировая премьера финальной части запланирована на 25 декабря.