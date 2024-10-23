Зарубежные СМИ: Джейсон Стэйтем женится на Рози Хантингтон-Уайтли

57-летний Джейсон Стэйтем все-таки решился взять в жены модель Роузи Хантингтон-Уайтли, с которой обручился еще 8 лет назад, передает RadarOnline.

Как сообщил инсайдер издания, пара чрезвычайно счастлива вместе. В их отношениях случались взлеты и падения, но актер преодолел свои проблемы и зарекомендовал себя как отличный партнер и отец. Более того, Джейсон и Рози также планируют рождение третьего ребенка.

В публикации говорится, что свадьба селебрити откладывалась много лет по разным причинам. Так сразу после помолвки модель забеременела и не хотела быть беременной на церемонии. Потом пара решила подождать, пока их первенец подрастет, но Роузи снова забеременела и родила уже второго ребенка от Стэйтема.

Напомним, 37-летняя Роузи находится в отношениях с Джейсоном с 2010 года.