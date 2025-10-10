В суде подтвердили, что Оксана Самойлова подала на развод с Джиганом

Московский суд подтвердил, что Оксана Самойлова подала заявление на развод с Джиганом. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Мировому судье судебного участка № 419 города Москвы поступил иск Самойловой О. В. к Устименко Д. А. о расторжении брака. В настоящее время вопрос о принятии иска к производству не решен», — сообщает издание.

Заявление подано 6 октября, а государственная пошлина уже оплачена. Исковое требование Оксаны о расторжении брака рассмотрит мировой судья Галина Глотова. Дата судебного заседания пока не назначена.

Причина развода звездной пары также неизвестна. В браке они прожили 13 лет. За это время у них родилось четверо детей: 14-летняя Ариела, 11-летняя Лея, восьмилетняя Майя и пятилетний Давид.