Стилист рассказала, как создать романтичный осенний образ

Эксклюзивно для «СЭ» имидж-стилист Юлия Александрова рассказала, как создать романтичный осенний образ.

Так, в новом сезоне осень-зима-2025/26 акцент эксперт советует сместить на более темные, природные тона, такие как зеленый и коричневый. На модных подиумах можно заметить вязаные вещи, клетчатые рубашки и фактурные ткани глубоких оттенков. Свитер с альпийским узором крупной вязки становится обязательным элементом гардероба. Одежда в деревенском стиле подходит для различных условий: от зимних курортов до офисов, где можно сочетать свитер с юбкой-карандаш и высокими сапогами.

Клетчатая рубашка также остается важным элементом. Она может быть как классической, так и деконструированной. Одежда в этом стиле не только стильная, но и функциональная, поскольку включает непродуваемые парки, дубленки и пальто. Сделав акцент на натуральные и тактильные материалы, такие как шерсть и кашемир, можно сохранить тепло даже в холодную погоду.

«Многослойность — ключевая концепция для создания образа. Смело сочетайте клетчатую рубашку, жилет, кардиган и замшевую куртку. Завершите образ вязаной шапкой и удобной обувью, например стильными сапогами до колена. Цветовая палитра сезона включает теплые осенние оттенки, такие как темно-оливковый, тыквенный и различные тона коричневого. Основные принты — клетка и скандинавские узоры, а цветочные мотивы теперь представлены на темном фоне», — заключила эксперт.