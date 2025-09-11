Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Стилист рассказала, как создать романтичный осенний образ
Жизнь и общество

11 сентября 2025, 19:15

1 мин.

Стилист рассказала, как создать романтичный осенний образ

Мария Задорожная
Автор
Юлия Александрова
Стилист-имиджмейкер
Девушка в осеннем луке
Фото Maryviolet, iStock

Эксклюзивно для «СЭ» имидж-стилист Юлия Александрова рассказала, как создать романтичный осенний образ.

Так, в новом сезоне осень-зима-2025/26 акцент эксперт советует сместить на более темные, природные тона, такие как зеленый и коричневый. На модных подиумах можно заметить вязаные вещи, клетчатые рубашки и фактурные ткани глубоких оттенков. Свитер с альпийским узором крупной вязки становится обязательным элементом гардероба. Одежда в деревенском стиле подходит для различных условий: от зимних курортов до офисов, где можно сочетать свитер с юбкой-карандаш и высокими сапогами.

Клетчатая рубашка также остается важным элементом. Она может быть как классической, так и деконструированной. Одежда в этом стиле не только стильная, но и функциональная, поскольку включает непродуваемые парки, дубленки и пальто. Сделав акцент на натуральные и тактильные материалы, такие как шерсть и кашемир, можно сохранить тепло даже в холодную погоду.

«Многослойность — ключевая концепция для создания образа. Смело сочетайте клетчатую рубашку, жилет, кардиган и замшевую куртку. Завершите образ вязаной шапкой и удобной обувью, например стильными сапогами до колена. Цветовая палитра сезона включает теплые осенние оттенки, такие как темно-оливковый, тыквенный и различные тона коричневого. Основные принты — клетка и скандинавские узоры, а цветочные мотивы теперь представлены на темном фоне», — заключила эксперт.

Какой дизайн маникюра не&nbsp;стоит делать этой осенью.Эксперт рассказала, какой дизайн маникюра не стоит делать этой осенью
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Мода
Новости холдинга
СК начал проверку после гибели актера Высоковского в Подмосковье
ФАС потребовала от Apple прекратить дискриминацию российских поисковых систем
ЧМ-2026: Все в восторге от разгрома Франции, Норвегия вышла на Бразилию, Мексика, отложив игру на час, распяла Эквадор
Эмир Катара вручил послу РФ одну из высших госнаград
ISU объявил о допуске российских спортсменов до международных соревнований
Агент 007 и ДР Конго. Колонка Казанского — о сборной Англии
Читайте далее
Джастин Бибер опубликовал редкое фото с сыном
Следующий материал
Джастин Бибер опубликовал редкое фото с сыном

ЧМ 2026 с Hisense

Последние новости
19:00
Более 1000 человек приняли участие в благотворительном «МедЗабеге» в Москве
18:00
«Спорт-Экспресс» опубликует имена всех финишеров марафона «Белые ночи»
30 июн 20:25
В Москве прошла церемония вручения Премии «Спорт и Россия — 2026»
30 июн 19:45
Шеф-редактор по спецпроектам «СЭ» выступила на форуме «Спорт и Бизнес — 2026»
30 июн 19:30
В Москве завершился форум «Спорт и Бизнес — 2026»