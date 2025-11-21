Стиль жизни
Подглядывать
Мода Деньги Мотивация
Уведомления
Главная
Стиль жизни и ЗОЖ
Жизнь и общество
Новости
Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная-2025»
Жизнь и общество

21 ноября, 12:15

1 мин.

Стала известна победительница конкурса «Мисс Вселенная-2025»

Мария Задорожная
Автор
Фатима Бош Фернандес
Фото Личный аккаунт Фатимы Бош Фернандес, соцсети

Победительницей 74-го конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2025» стала представительница Мексики — Фатима Бош Фернандес. Она стала четвертой мексиканкой, которая получила данный титул. Об этом сообщается на YouTube-канале премии.

Фатиме Бош 25 лет, она профессиональная модель, имеет образование по специальности «Мода и дизайн одежды».

Фатима Бош Фернандес
Фото Официальный аккаунт missuniverse, соцсети

Второе, третье и четвертое места достались представительницам из Венесуэлы, Филиппин и Кот-д'Ивуара.

Финал конкурса прошел накануне в Таиланде. Россию представлял 22-летняя студентка медицинского университета Анастасия Венза, которая ранее победила на конкурсе «Мисс Россия». К сожалению, девушка даже не попала в топ-30 мирового конкурса.

Анастасия Венза (в&nbsp;центре).Анастасия Венза — «Мисс Россия — 2025»: что известно о победительнице конкурса
Читайте нас в ВКонтакте Дзен Max
Красота
Новости холдинга
Россиян предупредили об ограничении работы мобильного интернета
Теннисист Себастьян Корда женится на дочери обладателя «Золотого мяча»
Самая дорогая компания в мире Nvidia продолжает дорожать. И вот почему
Погба впервые с 2023 года сыграл в официальном матче
Красно-белые избили фаната армейцев под крики «Гаси его», а после заявили о провокации. Подробности драки на матче «Спартак» - ЦСКА
В США отметили высокие темпы уничтожения систем ПВО на Украине
Читайте далее
Стилист назвала трендовые образы для встречи Нового года 2026 в детском саду
Следующий материал
Стилист назвала трендовые образы для встречи Нового года 2026 в детском саду

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Последние новости
22 ноя 09:00
За кулисами славы: 5 громких скандалов с обвинениями в плагиате
21 ноя 16:30
Стилист назвала трендовые образы для встречи Нового года 2026 в детском саду
21 ноя 07:00
Ни дня без уборки: 6 зарубежных звезд, помешанных на чистоте
20 ноя 06:00
Клуб неверных: 6 зарубежных звезд, которые публично признались в изменах
19 ноя 19:00
Зарыли топор войны: 7 ссор знаменитостей, которые закончились перемирием