Стилист назвала трендовые образы для встречи Нового года 2026 в детском саду

Скоро зажгутся огни на елке, и в детских садах начнутся трогательные утренники. Конечно, главное — это радость детей и веселые игры, но образ малыша тоже важен. Он должен быть удобным, безопасным и одновременно красивым. Эксклюзивно для «СЭ» имидж-стилист Екатерина Краснова рассказала, какие образы будут актуальны для праздника в 2026 году.

«Традиционные костюмы сказочных героев остаются фаворитами, но в этом сезоне важны детали. Костюм зайчика или котика из мягкого трикотажа с аккуратными элементами, например, ушки на капюшоне, вышивка или пуговицы в форме звездочек выглядит стильно и не сковывает движений. Для девочек подойдут платья миди с фатиновой юбкой или легкие хлопковые сарафаны, создающие праздничный объем, но позволяющие свободно играть. Маленькие аксессуары, например, ободок или повязка с бантом, добавляют финальный штрих, не перегружая образ», — отметила эксперт.

Популярные кино и мультфильмы всегда вдохновляют детскую моду, например, Алиса из «Страны чудес», Человек-паук или милые животные-анимашки вроде персонажей из «Щенячьего патруля». Лучше выбирать костюмы, где элементы героя — это детали, а не тяжелая маска или неудобный комбинезон. Мягкий жилет с символикой, маленькая корона или капюшон с ушками. Ребенок в образе, но без дискомфорта.

«Год Лошади вдохновляет на динамику, скорость и благородство. Не обязательно наряжать ребенка в лошадку, достаточно образа, отражающего стихию года, а именно, огонь, движение, свободу. Для энергичных малышей подойдут джинсы или брючки и мягкая рубашка в коричневых, бежевых или терракотовых тонах. Главные акценты — это жилетка из замши или плотной ткани, легкая ковбойская шляпа или яркий платок-бандана на шее. Дополнить можно импровизированными шпорами из картона и фольги или «лассо» из мягкой тесьмы. Такой образ удобен, динамичен и идеально подходит для игр», — добавила стилист.

Тренд на осознанность и любовь к природе гармонирует с духом свободы грядущего года. Для грациозных, мечтательных девочек подойдут легкие удлиненные платья из хлопка, бархата или струящегося шифона в пшеничных, небесно-голубых, пыльно-розовых оттенках. А такие детали, как развевающиеся ленты на рукавах, венок из колосков, сухоцветов и деревянных бусин, дополнят образ. На лицо можно добавить легкие веснушки и мерцающие золотистые блестки, как солнечный отблеск. Такой наряд создает ощущение легкости, свободы и гармонии с природой.

«Костюм не должен стеснять движения, натирать или перегревать ребенка. Для утренника в помещении лучше выбирать легкую и удобную обувь, чтобы обувь не сковывала движения, позволяла активно играть и была безопасной», — подчеркнула специалист.

Екатерина Краснова отметила, что образ должен отражать личность ребенка. Если малыш стеснительный, то выбирайте спокойные оттенки с акцентными деталями, если любит внимание, то добавляйте блеск, аксессуары и яркие цветовые акценты.