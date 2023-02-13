«Снова беременна?» Образ Рианны на Супербоуле удивил российских фанатов

Рианна выступила в перерыве финального матча НФЛ в Глендейле. Однако не само выступление впечатлило поклонников певицы — в комментариях к трансляции все гадают: «Неужели Рианна снова беременна?» Звезда появилась в новых формах на «левитирующей» платформе в роскошном красном костюме из латекса и объемном бомбере в тон.

Напомним, что в мае 2022 Рианна родила сына. А это первое выступление Рианны почти за пять лет. Исполнительница брала перерыв в творческой карьере, чтобы сосредоточиться на развитии собственных брендов косметики и нижнего белья, а также на семейной жизни. И теперь поклонники переживают о том, не исчезнет ли Рианна вновь из поля зрения медийной общественности.