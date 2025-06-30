Шарлиз Терон раскритиковала свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес

Голливудская звезда Шарлиз Терон высмеяла свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес за 50 миллионов долларов во время пятой ежегодной вечеринки Block Party в рамках проекта Charlize Theron Africa Outreach Project.

«Думаю, мы, возможно, единственные, кто не получил приглашения на свадьбу Безоса. Но это нормально, потому что они отстой, а мы крутые», — передает слова 49-летней актрисы Hollywood Reporter.

После Терон поблагодарила своих гостей за то, что они «нашли время стать частью этого, особенно когда кажется, что мир горит, потому что так оно и есть». В заключение актриса послала молодоженов к черту.

Предполагается, что эта фраза Шарлиз должна была стать просто шуткой на актуальную тему. Однако после нее звезда продолжила эмоционально возмущаться по поводу волнующих ее политических вопросов, среди которых иммиграционная политика.

Напомним, свадьба основателя Amazon и американской журналистки проходила с 26 по 28 июня. На мероприятие пригласили около 200 звездных гостей, в том числе дочь президента США Дональда Трампа Иванку Трамп и ее супруга Джаред Кушнер, Опру Уинфри, Билла Гейтса, Леонардо Ди Каприо и несколько человек из семьи Кардашьян.

Также, как уверяет таблоид Page Six, Безос и Санчес заранее поженились в США, перед тем как поехать в Италию. Кроме того, свадьба не обошлась без скандалов: в Венеции, где проходило торжество, молодых встретили протестами под лозунгом «Нет места для Безоса». Итальянцы жаловались, что город в лагуне становится частной игровой площадкой для богатых в ущерб местным жителям.