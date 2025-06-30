Стиль жизни
Шарлиз Терон раскритиковала свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес
Жизнь и общество

30 июня, 17:00

2 мин.

Шарлиз Терон раскритиковала свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес

Софья Калаченкова
Автор
Шарлиз Терон раскритиковала свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес
Фото AdMedia, Global Look Press; Личный аккаунт Лорен Санчес, Соцсети

Голливудская звезда Шарлиз Терон высмеяла свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес за 50 миллионов долларов во время пятой ежегодной вечеринки Block Party в рамках проекта Charlize Theron Africa Outreach Project.

«Думаю, мы, возможно, единственные, кто не получил приглашения на свадьбу Безоса. Но это нормально, потому что они отстой, а мы крутые», — передает слова 49-летней актрисы Hollywood Reporter.

После Терон поблагодарила своих гостей за то, что они «нашли время стать частью этого, особенно когда кажется, что мир горит, потому что так оно и есть». В заключение актриса послала молодоженов к черту.

Предполагается, что эта фраза Шарлиз должна была стать просто шуткой на актуальную тему. Однако после нее звезда продолжила эмоционально возмущаться по поводу волнующих ее политических вопросов, среди которых иммиграционная политика.

Напомним, свадьба основателя Amazon и американской журналистки проходила с 26 по 28 июня. На мероприятие пригласили около 200 звездных гостей, в том числе дочь президента США Дональда Трампа Иванку Трамп и ее супруга Джаред Кушнер, Опру Уинфри, Билла Гейтса, Леонардо Ди Каприо и несколько человек из семьи Кардашьян.

Также, как уверяет таблоид Page Six, Безос и Санчес заранее поженились в США, перед тем как поехать в Италию. Кроме того, свадьба не обошлась без скандалов: в Венеции, где проходило торжество, молодых встретили протестами под лозунгом «Нет места для Безоса». Итальянцы жаловались, что город в лагуне становится частной игровой площадкой для богатых в ущерб местным жителям.

Торжество, которое уже хотят сорвать: что известно о&nbsp;скандальной свадьбе Безоса и&nbsp;Санчес.Торжество, которое уже хотят сорвать: что известно о скандальной свадьбе Безоса и Санчес
Сын актера из «Интернов» получил два года колонии

  • hant64

    У них любовь. Взаимная и совершенно бескорыстная)).

    30.06.2025

  • Пан Юзеф

    Да простит меня Матка Боска, но она же страшна как Смерть. Он не мог что ли себе нормальную женщину найти (купить)?

    30.06.2025

  • hant64

    Да, пахать на такой жене ему придётся много и без устали. Откуда старый силы брать будет?

    30.06.2025

  • Пан Юзеф

    Мне лично Безоса жаль.

    30.06.2025

  • J. P.

    Из приятной когда-то актрисы Терон превращается в отвратительную ведьму

    30.06.2025

  • hant64

    Если бы Безос всяких шарлизтеронов позвал на свою свадьбу, места в Риме всем бы не хватило. А если серьёзно, то неприкрытая зависть, больше ничего.

    30.06.2025

  • Alexey Tarasov

    И-ии? Одни поженились за 50 лямов другая от зависти и злости что не пригласили на свадьбу- кипятком ссыт:wink:Ни чего нового-дело то житейское:point_up:??????Лучше эта терон на местные проблемы внимание обращала :100: И не лезла куда не просят:point_up:???А жителям-Венеции-терпения и помнить что богатые тоже плачут:wink:

    30.06.2025

