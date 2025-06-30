Стиль жизни
Сын актера из Интернов получил два года колонии: что известно — Вильям Демчог
Жизнь и общество

30 июня, 17:15

1 мин.

Сын актера из «Интернов» получил два года колонии

Софья Калаченкова
Автор
20-летний Вильям Демчог занимался мошенничеством
Фото Личный аккаунт Вильяма Демчога, соцсети

Сына актера Вадима Демчога, известного по роли доктора Купитмана в сериале «Интерны», 20-летнего Вильяма признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Установлено, что юноша был в сговоре со злоумышленниками, в отношении которых возбуждено уголовное дело.

По данным Прокуратуры Москвы, преступники заявили пенсионеру по телефону, что лежащие на его счете денежные средства похитили и что их необходимо перевести на «безопасный счет». Обманутый 82-летний москвич снял деньги и перечислил их по данным аферистами реквизитам.

Демчог-младший получил на переданную мошенниками банковскую карту 490 тысяч рублей, обналичил деньги и осуществил транзакции по зачислению всей суммы на указанные ему банковские счета. Известно, что всего у пенсионера украли 1,8 миллиона рублей.

Свою вину в совершении преступления Вильям признал и полностью возместил материальный ущерб, причиненный преступлением, представителю потерпевшего.

Как защититься от&nbsp;телефонных мошенников.Как защитить себя и близких от мошенников? Советы экспертов

