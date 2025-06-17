Кэти Перри спровоцировала слухи о расставании с Орландо Блумом

Кэти Перри спровоцировала слухи о расставании с Орландо Блумом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Певица выступала в ночном клубе в Мельбурне. В видео, которые распространились в социальных сетях, пользователи заметили, что Перри была без помолвочного кольца. Украшение ей подарил Орландо Блум в День святого Валентина в 2019 году. Кольцо знаменитость заменила на серебристые изделия.

Фото Кадр: видео jacckthomas_, TikTok, соцсети

Слухи о расставании звездной пары появились 11 июня. Издание Page Six сообщило, что Кэти Перри и Орландо Блум решили расстаться после 6 лет отношений. Инсайдер издания сказал, что знаменитости ждут, когда закончится тур певицы, а затем заявят о расставании. Причина возможного разрыва неизвестна.