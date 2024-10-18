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Бывший бэк-вокалист Литл Биг Антон Лисcов экстренно госпитализирован
Жизнь и общество

Сегодня, 16:10

1 мин.

Бывший бэк-вокалист Little Big Антон Лисcов экстренно госпитализирован

Мария Задорожная
Автор
Антон Лисcов
Фото Личный аккаунт Антона Лисcова, соцсети
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Фронтмен Jane Air и экс-вокалист Little Big Антон Лисcов экстренно госпитализирован в Петербурге, сообщает Telegram-канал SHOT. У музыканта подозрение на инфаркт, он находится в кардиореанимации в Мариинской больнице, угрозы для жизни нет.

По данным портала, 45-летний артист пожаловался на боли в области сердца. Сейчас он проходит обследование, рокера обещают выписать на следующей неделе.

Также сообщается, что Лиссов попросил врачей назначить ему амбулаторное лечение, однако медики посоветовали наблюдаться и дождаться результатов анализов.

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