«Сквозь грязь и холод». Впечатления команды «СЭ», преодолевшей весеннюю «Гонку Героев»

Редакция «Спорт-Экспресса» не оставляет попытки победить «Гонку Героев» и стать настоящими профи в этом деле. В прошлом году мы после 2,5 месяцев подготовки преодолели свою первую полосу препятствий из грязи, рукоходов и других испытаний. А этой весной снова вышли на старт, чтобы проверить себя.

«Гонка» в Алабино оказалась холоднее и грязнее прошлогодней в клубе Тягачева. На одном из этапов мы столкнулись с чередой луж по пояс, вода в которых была отнюдь не парным молоком. А некоторые рукоходы от грязи стали настолько скользкими, что почти никому не поддались.

Однако взвод «СЭ» под номером 104 преодолевал испытания с гордо поднятой головой.

Некоторые из нас на «Гонке» побывали впервые. Тем ценнее становятся их эмоции. Такие разные, но все определенно позитивные.