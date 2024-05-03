«Сквозь грязь и холод». Впечатления команды «СЭ», преодолевшей весеннюю «Гонку Героев»
Редакция «Спорт-Экспресса» не оставляет попытки победить «Гонку Героев» и стать настоящими профи в этом деле. В прошлом году мы после 2,5 месяцев подготовки преодолели свою первую полосу препятствий из грязи, рукоходов и других испытаний. А этой весной снова вышли на старт, чтобы проверить себя.
«Гонка» в Алабино оказалась холоднее и грязнее прошлогодней в клубе Тягачева. На одном из этапов мы столкнулись с чередой луж по пояс, вода в которых была отнюдь не парным молоком. А некоторые рукоходы от грязи стали настолько скользкими, что почти никому не поддались.
Однако взвод «СЭ» под номером 104 преодолевал испытания с гордо поднятой головой.
По эмоциям «Гонка Героев» на полигоне в Алабино — высший топ! Очень атмосферная локация с интересными препятствиями. Грязевые канаты, скользкие рукоходы, трехметровые барьеры, всякие клаустрофобные штучки, а вокруг грязь, грязь и ледяная грязь. Ныряя в которую, со временем, начинает сводить мышцы и хочется как можно быстрее ее миновать. А следом виднеется еще одна... Но полевая кухня и горячий чай после возвращают силы и позволяют, отдышавшись, поделиться пережитыми эмоциями со своим взводом, близкими и родными.
Времени на специальную подготовку в этом году было немного, поэтому мы полагались на классические тренировки в зале.
Для меня эта «Гонка» оказалась сложным испытанием. Перед прошлой мы успели хорошенько подготовиться, а в этот раз — всего лишь вспомнить азы. В первую очередь потому, что думали знаем, что нас ждет. Оказалось, что одинаковых забегов не бывает. К километровой дороге из луж и темным подземным тоннелям я готова не была. Но препятствия для того и созданы, чтобы преодолевать свой страх и идти дальше. После финиша я забираю эти навыки из гонки в жизнь.
Некоторые из нас на «Гонке» побывали впервые. Тем ценнее становятся их эмоции. Такие разные, но все определенно позитивные.
Тянулись дни, пролетали года, но до 2024 я и разу е был на «Гонке героев». Хотя и слышал о проекте неоднократно. Перед стартом приятное волнение, и вот ты уже мчишь по бездорожью. Грязь, слякоть, глина и ледяная вода постепенно перестают отвлекать. Привыкаешь. Невероятный драйв, как будто вернулся лет на 25 назад и несешься на встречу приключениям без тени сомнения и страха. Были времена. В ннашем взводе все, как положено — одн за всех и все за одного! На финише вручили медаль. Был невероятно горд, мы это сделали! И есть четкое ощущение, что сделаем еще не раз. Фото на память, медаль в коллекцию.
И хотя бежали мы не медленнее, чем в первый раз, времени пришлось потратить больше — на финальном испытании образовалась очередь из участников. Несмотря на то, что мы успели немного подмерзнуть на одном месте, эта пауза дала нам возможность передохнуть перед самым сложным подъемом «Эверест».
Пробежал «Гонку героев» впервые в жизни и могу со всей уверенностью сказать, что сделать это хотя бы раз стоит каждому человеку! Ощущения очень сложно описать словами. Столько адреналина мой организм не вырабатывал, наверное, еще никогда. И на этом топливе — два часа удовольствия от постоянного преодоления себя и различных препятствий. Мне эти два часа показались максимум 30-40 минутами — то есть, готов был еще столько же пробежать, проползти, проплыть и пролезть без проблем! Так и сделаем, но уже в следующей «Гонке героев». А организаторам — огромное спасибо и браво за отличный ивент!
Дальше — больше! Планируем только улучшать результат.