28 октября: какой сегодня праздник в России и в мире
28 октября отмечается День бабушек и дедушек, Всемирный день дзюдо и Ефимий Осенний. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.
Праздники в России
День бабушек и дедушек
28 октября в России отмечается День бабушек и дедушек. Это неофициальный праздник, который призван привлечь внимание к важности и значимости старшего поколения.
Международные праздники
Всемирный день дзюдо
28 октября отмечается Всемирный день дзюдо. Этот праздник приурочен к дате рождения мастера боевых искусств Дзигоро Кано, основателя школы дзюдо Кодокан в Токио. В Россию дзюдо привез Василий Ощепков, который обучался у самого Кано в знаменитом Кодокане.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 28 октября
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День домашнего печенья;
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День армейской авиации России;
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День любителей плюшевых животных;
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Международный день анимации;
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День рождения московского водопровода;
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Международный день креольской культуры;
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День шоколада в США;
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День труда в Новой Зеландии.
Церковные праздники
День памяти преподобного Евфимия Нового Солунского
28 октября православные верующие чтят память преподобного Евфимия Нового Солунского. Святой родился в христианской семье, после совершеннолетия принял постриг в монастыре на горе Олимп и был направлен в общежительный монастырь Писидион. После Евфимий принял великую схиму и ушел на Афон, где поселился вместе с отшельником Иосифом. После смерти своего друга, он восстановил развалины монастыря Святого Андрея и организовал монашескую общину. Евфимий также основал женский монастырь, куда ушла часть его родственниц. Перед смертью он отправился в Палестину и там скончался.
Какие еще церковные праздники отмечают 28 октября
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Праздник иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»;
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День памяти преподобномученика Лукиана Антиохийского.
Традиции и приметы на 28 октября
28 октября православная церковь чтит память преподобного Евфимия Нового Солунского, в народе — Ефимий Осенний. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.
Традиции праздника
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Праздник предки старались провести в кругу семьи или в одиночестве.
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Мужчины чинили сельхозорудия к зиме, готовили сани и шили валенки, а женщины скручивали лен.
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Пасечники подготавливали ульи к зиме.
Что нельзя делать
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Заниматься уборкой, ремонтов и стирать — иначе можно разозлить Домового, который будет потом пакостить.
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Девушка ходить с распущенными волосами и заплетать их в кому — к серьезной болезни.
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Печалиться, грустить и унывать — к проблемам.
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Пересчитывать деньги — будут финансовые трудности.
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Выходить из дома в темное время суток и смотреть вверх — увиденная падающая звезда предвещала скорую смерть в доме.
Погодные приметы
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Утренние облака обрамляют Солнце — будет ненастье.
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Собаки воют и бегают по двору — к скорым заморозкам.
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Выпал снег — к богатому урожаю в следующем году.
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Куры много скребутся — будет дождь.