28 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

28 октября отмечается День бабушек и дедушек

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28 октября отмечается День бабушек и дедушек, Всемирный день дзюдо и Ефимий Осенний. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День бабушек и дедушек

28 октября в России отмечается День бабушек и дедушек. Это неофициальный праздник, который призван привлечь внимание к важности и значимости старшего поколения.

Международные праздники

Всемирный день дзюдо

28 октября отмечается Всемирный день дзюдо. Этот праздник приурочен к дате рождения мастера боевых искусств Дзигоро Кано, основателя школы дзюдо Кодокан в Токио. В Россию дзюдо привез Василий Ощепков, который обучался у самого Кано в знаменитом Кодокане.

Фото Kemter, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 28 октября

День домашнего печенья;

День армейской авиации России;

День любителей плюшевых животных;

Международный день анимации;

День рождения московского водопровода;

Международный день креольской культуры;

День шоколада в США;

День труда в Новой Зеландии.

Церковные праздники

День памяти преподобного Евфимия Нового Солунского

28 октября православные верующие чтят память преподобного Евфимия Нового Солунского. Святой родился в христианской семье, после совершеннолетия принял постриг в монастыре на горе Олимп и был направлен в общежительный монастырь Писидион. После Евфимий принял великую схиму и ушел на Афон, где поселился вместе с отшельником Иосифом. После смерти своего друга, он восстановил развалины монастыря Святого Андрея и организовал монашескую общину. Евфимий также основал женский монастырь, куда ушла часть его родственниц. Перед смертью он отправился в Палестину и там скончался.

Фото Popescu Marius, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 28 октября

Праздник иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»;

День памяти преподобномученика Лукиана Антиохийского.

Традиции и приметы на 28 октября

28 октября православная церковь чтит память преподобного Евфимия Нового Солунского, в народе — Ефимий Осенний. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

Праздник предки старались провести в кругу семьи или в одиночестве.

Мужчины чинили сельхозорудия к зиме, готовили сани и шили валенки, а женщины скручивали лен.

Пасечники подготавливали ульи к зиме.

Фото svetikd, iStock

Что нельзя делать

Заниматься уборкой, ремонтов и стирать — иначе можно разозлить Домового, который будет потом пакостить.

Девушка ходить с распущенными волосами и заплетать их в кому — к серьезной болезни.

Печалиться, грустить и унывать — к проблемам.

Пересчитывать деньги — будут финансовые трудности.

Выходить из дома в темное время суток и смотреть вверх — увиденная падающая звезда предвещала скорую смерть в доме.

Погодные приметы