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Какой сегодня праздник: что за день 28 октября — традиции и приметы
Хобби и развлечения

Сегодня, 00:05

3 мин.

28 октября: какой сегодня праздник в России и в мире

28 октября отмечается День бабушек и дедушек
Мария Задорожная
Автор
День бабушек и дедушек
Фото monkeybusinessimages, iStock
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28 октября отмечается День бабушек и дедушек, Всемирный день дзюдо и Ефимий Осенний. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День бабушек и дедушек

28 октября в России отмечается День бабушек и дедушек. Это неофициальный праздник, который призван привлечь внимание к важности и значимости старшего поколения.

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Международные праздники

Всемирный день дзюдо

28 октября отмечается Всемирный день дзюдо. Этот праздник приурочен к дате рождения мастера боевых искусств Дзигоро Кано, основателя школы дзюдо Кодокан в Токио. В Россию дзюдо привез Василий Ощепков, который обучался у самого Кано в знаменитом Кодокане.

Всемирный день дзюдо
Фото Kemter, iStock

Какие еще праздники отмечают в России и мире 28 октября

  • День домашнего печенья;

  • День армейской авиации России;

  • День любителей плюшевых животных;

  • Международный день анимации;

  • День рождения московского водопровода;

  • Международный день креольской культуры;

  • День шоколада в США;

  • День труда в Новой Зеландии.

Церковные праздники

День памяти преподобного Евфимия Нового Солунского

28 октября православные верующие чтят память преподобного Евфимия Нового Солунского. Святой родился в христианской семье, после совершеннолетия принял постриг в монастыре на горе Олимп и был направлен в общежительный монастырь Писидион. После Евфимий принял великую схиму и ушел на Афон, где поселился вместе с отшельником Иосифом. После смерти своего друга, он восстановил развалины монастыря Святого Андрея и организовал монашескую общину. Евфимий также основал женский монастырь, куда ушла часть его родственниц. Перед смертью он отправился в Палестину и там скончался.

День памяти преподобного Евфимия Нового Солунского
Фото Popescu Marius, iStock

Какие еще церковные праздники отмечают 28 октября

  • Праздник иконы Божией Матери «Спорительница хлебов»;

  • День памяти преподобномученика Лукиана Антиохийского.

Традиции и приметы на 28 октября

28 октября православная церковь чтит память преподобного Евфимия Нового Солунского, в народе — Ефимий Осенний. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

  • Праздник предки старались провести в кругу семьи или в одиночестве.

  • Мужчины чинили сельхозорудия к зиме, готовили сани и шили валенки, а женщины скручивали лен.

  • Пасечники подготавливали ульи к зиме.

Семья за столом
Фото svetikd, iStock

Что нельзя делать

  • Заниматься уборкой, ремонтов и стирать — иначе можно разозлить Домового, который будет потом пакостить.

  • Девушка ходить с распущенными волосами и заплетать их в кому — к серьезной болезни.

  • Печалиться, грустить и унывать — к проблемам.

  • Пересчитывать деньги — будут финансовые трудности.

  • Выходить из дома в темное время суток и смотреть вверх — увиденная падающая звезда предвещала скорую смерть в доме.

Погодные приметы

  • Утренние облака обрамляют Солнце — будет ненастье.

  • Собаки воют и бегают по двору — к скорым заморозкам.

  • Выпал снег — к богатому урожаю в следующем году.

  • Куры много скребутся — будет дождь.

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