27 сентября: какой сегодня праздник в России и в мире

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27 сентября отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников, Всемирный день туризма и Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Также празднуются и другие торжества, о которых мы сегодня расскажем.

Праздники в России

День воспитателя и всех дошкольных работников

День воспитателя и всех дошкольных работников отмечается в России каждый год 27 сентября. С инициативой учредить праздник выступила группа педагогических изданий. В обществе идею поддержали, и президент РФ подписал соответствующий указ. Праздник появился в 2004 году. Дата торжества выбрана неслучайно. Именно 27 сентября 1863 года в Санкт-Петербурге открыли первый детский сад.

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Международные праздники

Всемирный день туризма

Всемирный день туризма учредила Генеральная ассамблея Всемирной туристской организации в 1979 году. Отмечается праздник 27 сентября. Его цель — популяризация туризма, освещение его вклада в мировую экономику и в развитие связей между народами разных стран.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 27 сентября

День рождения поисковой системы Google;

День чешского пива;

День подарков миру;

День любовной записки;

Всемирный день без мяса;

День «Обнимите вегетарианца».

Церковные праздники

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня

Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — это праздник, который относится к числу 12 наиболее важных церковных праздников. Это воспоминание о событии, произошедшем в далеком 326 году. Именно тогда равноапостольная царица Елена нашла в Иерусалиме Крест, на котором был распят Иисус Христос.

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Какие еще церковные праздники отмечают 27 сентября

Праздник иконы Божией Матери Чернокрестная;

Праздник иконы Божией Матери Лоретская;

Праздник иконы Божией Матери Леснинская.

Традиции и приметы на 27 сентября

27 сентября православные верующие празднуют Воздвижение — день обретения креста, на котором был распят Христос. Рассказываем, какие традиции, приметы и запреты существуют в эту дату.

Традиции праздника

В ночь с 26 на 27 сентября в храмах проводится всенощное бдение, которое посещают верующие.

Купленными в церкви свечами предки крестили углы в доме, читая «Отче наш». Самодельные кресты, сделанные из двух прутьев, ставили в загоны к скотине. Люди верили, что крест в этот день защитит дом от невзгод и неприятностей.

К этому празднику крестьяне заканчивали уборку и укрывали растения на зиму.

Хозяйки квасили капусту. Считалось, что воздвиженская капуста будет самой вкусной.

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Что нельзя делать

Есть продукты животного происхождения: мясо, молоко, яйца, сливочное масло. Так как на Воздвижение соблюдается однодневный пост.

Начинать новые дела — они обречены на провал.

Давать взаймы — к убыткам.

Ходить в лес — можно встретить нечистую силу.

Ссориться, злиться и ругаться.

Шумно и весело отмечать праздник.

Погодные приметы